Was die Tour de France in Frankreich, der Giro d’Italia in Italien und die Vuelta de Espana in Spanien sind, das ist die Deutschland Tour für Deutschland. Sie startet am 24. August in Weimar und führt an fünf Tagen durch Thüringen, Hessen und schließlich durch Baden-Württemberg, wo in Stuttgart über den Gesamtsieg des Radrennens entschieden wird. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE