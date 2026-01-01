Die SHK-Verbundgruppe interdomus Haustechnik hat ihr Team zum 1. Januar 2026 mit Julian Mohr verstärkt, der die Position Leiter Digitale Transformation und Lieferantenmanagement übernimmt. In dieser Funktion vereint er die strategische Verantwortung für das Lieferantenmanagement sowie den Ausbau des digitalen Bestellportals SHK.MARKET.

Julian Mohr wird seine Tätigkeit gleichermaßen auf den Ausbau und die strategische Weiterentwicklung der Industriepartnerschaften sowie auf die inhaltliche und funktionale Optimierung des digitalen SHK.MARKET ausrichten. Ziel ist es, Lieferantenbeziehungen enger zu verzahnen, neue Industriepartner für den Verbund zu gewinnen und den digitalen B2B-Einkauf für die angeschlossenen Handwerksbetriebe konsequent voranzutreiben.

In seiner Rolle wird Julian Mohr die Beziehungen zu Schlüssellieferanten strategisch ausbauen und pflegen, neue Kooperationspotenziale identifizieren, zentrale Rahmenverträge und Partnerschaftsmodelle weiterentwickeln sowie Markttrends beobachten und neue Lieferanten für den Verbund und den SHK.MARKET gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, dass Julian Mohr ab dem 1. Januar 2026 das Lieferantenmanagement und die digitale Transformation gezielt zusammendenkt. Er wird unsere Industriepartnerschaften weiter stärken und gleichzeitig den SHK.MARKET als zentrales Instrument für den digitalen B2B-Einkauf voranbringen“, so der Geschäftsführer von interdomus Haustechnik, Stefan Ehrhard.

„Lieferantenmanagement und der Ausbau des SHK.MARKET ergänzen sich ideal. Starke Industriepartnerschaften sind die Basis, und der SHK.MARKET ist ein zentraler Baustein, um diese Zusammenarbeit in konkrete digitale Mehrwerte für das Handwerk zu übersetzen“, so Julian Mohr.