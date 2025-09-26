Das neue Modell vereint die Funktionen des bekannten KERMI Wärmepumpenheizkörpers x-flair mit den variablen Anschlussmöglichkeiten des im vergangenen Jahr vorgestellten Universalheizkörpers Vmulti. So ist x-flair Vmulti ideal geeignet für den Betrieb mit modernen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich, wie Wärmepumpe oder Brennwertgerät, und gleichzeitig absolut flexibel in der Montage.

