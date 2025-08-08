Die einfache und schnelle Montage, bei einer geringen Dachbelastung und einer hohen Lebensdauer (10 Jahre Garantie) sind die markanten Eckdaten des FALX- Flachdach - Befestigungssystem für Photovoltaik Module.

Das Montagesystem ist für alle Marken und Abmessungen von handelsüblichen Photovoltaik- Solarmodulen geeignet und es können bis zu 50 Prozent der Installationskosten gespart werden.

Dank des leichten Gewichts und der minimalen Ballastierung ist das System auf nahezu allen flachen Untergründen einsetzbar.

FALX besteht aus nur drei Komponenten und wird aus recyclebaren Materialien gefertigt. Die Produkt- und Betriebssicherheit ist durch Windkanaltests entsprechend der NL- Vornorm 7250 bestätigt worden. Weitere Vorteile von FALX ist eine optimierte Temperaturkontrolle dank allseitiger Belüftung und aktiver Konvektionswirkung, (wodurch die Solarmodule einen besseren Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer erhalten) und ein Ableiten des Niederschlagwassers nach allen Seiten (der Einfluss auf die Dachfunktion ist hierdurch als minimal anzusehen).

Die Montageblöcke sind in wetterfesten Kunststoff ausgeführt und die einfache Bevorratung wird durch eine Stapelung auf Standard- Europaletten gewährt.

FALX, das universelle Photovoltaik- Solarbefestigungssystem ist bis ins Detail durchdacht und für den professionellen Handwerker gedacht.

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Link: www.wemefa.de/erneuerbare-energien/uebersicht/flamcofix-falx.html