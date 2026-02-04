Der Begriff „funkvorbereitet“ begegnet dem SHK-Fachhandwerk immer täglich. Gemeint ist damit ein Zähler, der nicht ab Werk funkt, sondern lediglich die Möglichkeit bietet, später eine Funkfernauslesung nachzurüsten. Für Planung und Betrieb ist diese Unterscheidung ganz entscheidend.

Wie aufwendig ist eine Nachrüstung mit Funk?

Grundsätzlich beschreibt „funkvorbereitet“ einen Zähler, der nicht ab Werk funkt, sondern lediglich die technische Möglichkeit zur späteren Nachrüstung einer Funkfernauslesung bietet. Der Zähler verfügt dafür über eine entsprechende Schnittstelle, häufig optisch oder elektrisch ausgeführt. Für die tatsächliche Funkkommunikation sind jedoch zusätzliche Komponenten, sog. Module zur Programmierung und Inbetriebnahme erforderlich.

In der Praxis bedeutet das:

Die Nachrüstung ist mit zusätzlichem Zeitaufwand, weiteren Arbeitsschritten und einem erhöhten Koordinationsbedarf verbunden. Gerade bei größeren Anlagen oder im Bestand kann dies die Umsetzung deutlich verkomplizieren.

Was bedeutet fernauslesbarer Zähler gemäß HKVO?

Ein fernauslesbarer Zähler im Sinne der Heizkostenverordnung (HKVO) muss Verbrauchsdaten regelmäßig und ohne Vor-Ort-Ablesung bereitstellen können. Funkvorbereitete Geräte erfüllen diese Anforderung erst nach erfolgreicher Nachrüstung – nicht automatisch.

Zähler mit integriertem Funkmodul ab Werk sind dagegen unmittelbar fernauslesbar und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen sofort und ohne zusätzliche Maßnahmen. Sie bieten damit eine höhere Planungs- und Investitionssicherheit.

Funkintegriert ab Werk: der direkte Weg zur Fernauslesung

DELTAMESS geht diesen Weg konsequent. Bereits heute bieten wir digitale, funkintegrierte Wasser- und Wärmezähler, die die Anforderungen an eine moderne Fernauslesung erfüllen und sich nahtlos in zeitgemäße Abrechnungskonzepte integrieren lassen. Diese Geräte sind unmittelbar nach der Montage fernauslesbar, ohne zusätzliche Nachrüstung oder separate Inbetriebnahmeprozesse. Sie reduzieren Fehlerquellen, vereinfachen Abläufe und bieten eine höhere Investitionssicherheit – insbesondere bei größeren Liegenschaften oder im Objektbau.

Fazit für das SHK-Fachhandwerk

Funkvorbereitet bedeutet nachrüstbar, funkintegriert bedeutet einsatzbereit.

Wer heute plant, sollte genau unterscheiden – denn nicht die Option zur Nachrüstung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit einer Installation, sondern eine durchdachte, integrierte Lösung von Anfang an.

