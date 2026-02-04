04.02.2026  Pressemeldung Alle News von DELTAMESS

DELTAMESS erklärt: Funkvorbereitet vs. fernauslesbar – kleiner Unterschied, große (Aus-)Wirkung

Der Begriff „funkvorbereitet“ begegnet dem SHK-Fachhandwerk immer täglich. Gemeint ist damit ein Zähler, der nicht ab Werk funkt, sondern lediglich die Möglichkeit bietet, später eine Funkfernauslesung nachzurüsten. Für Planung und Betrieb ist diese Unterscheidung ganz entscheidend.

Wie aufwendig ist eine Nachrüstung mit Funk?

Grundsätzlich beschreibt „funkvorbereitet“ einen Zähler, der nicht ab Werk funkt, sondern lediglich die technische Möglichkeit zur späteren Nachrüstung einer Funkfernauslesung bietet. Der Zähler verfügt dafür über eine entsprechende Schnittstelle, häufig optisch oder elektrisch ausgeführt. Für die tatsächliche Funkkommunikation sind jedoch zusätzliche Komponenten, sog. Module zur Programmierung und Inbetriebnahme erforderlich.

In der Praxis bedeutet das:

Die Nachrüstung ist mit zusätzlichem Zeitaufwand, weiteren Arbeitsschritten und einem erhöhten Koordinationsbedarf verbunden. Gerade bei größeren Anlagen oder im Bestand kann dies die Umsetzung deutlich verkomplizieren.

Was bedeutet fernauslesbarer Zähler gemäß HKVO?

Ein fernauslesbarer Zähler im Sinne der Heizkostenverordnung (HKVO) muss Verbrauchsdaten regelmäßig und ohne Vor-Ort-Ablesung bereitstellen können. Funkvorbereitete Geräte erfüllen diese Anforderung erst nach erfolgreicher Nachrüstung – nicht automatisch.

Zähler mit integriertem Funkmodul ab Werk sind dagegen unmittelbar fernauslesbar und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen sofort und ohne zusätzliche Maßnahmen. Sie bieten damit eine höhere Planungs- und Investitionssicherheit.

Funkintegriert ab Werk: der direkte Weg zur Fernauslesung

DELTAMESS geht diesen Weg konsequent. Bereits heute bieten wir digitale, funkintegrierte Wasser- und Wärmezähler, die die Anforderungen an eine moderne Fernauslesung erfüllen und sich nahtlos in zeitgemäße Abrechnungskonzepte integrieren lassen. Diese Geräte sind unmittelbar nach der Montage fernauslesbar, ohne zusätzliche Nachrüstung oder separate Inbetriebnahmeprozesse. Sie reduzieren Fehlerquellen, vereinfachen Abläufe und bieten eine höhere Investitionssicherheit – insbesondere bei größeren Liegenschaften oder im Objektbau.

Fazit für das SHK-Fachhandwerk

Funkvorbereitet bedeutet nachrüstbar, funkintegriert bedeutet einsatzbereit.
Wer heute plant, sollte genau unterscheiden – denn nicht die Option zur Nachrüstung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit einer Installation, sondern eine durchdachte, integrierte Lösung von Anfang an.

📰 Hier geht’s zum DELTAMESS HKVO-Flyer

📰 Hier geht’s zum DELTAMESS smart-Flyer

📧 Kontakt: anfragen(at)deltamess.de
🌐 Weitere Informationen: deltamess.de/smart.html

DELTAMESS DWWF GmbH
DELTAMESS DWWF GmbH
Sebenter Weg 42
23758 Oldenburg/Holstein
Deutschland
Telefon:  04361 - 5114-0
Mo - Do: 07:00h – 16:00h
Fr: 07:00h – 13:00h
www.deltamess.de
Anzeigen
Maxxxcomfort GmbH
MHK
Zehnder Group Deutschland GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Wemefa H. Christopeit GmbH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.01.2026

Inflationsrate im Januar 2026 voraussichtlich +2,1 %
mehr

28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung