Das Live Electric House powered by Bosch ist ein modularer Technologiepavillon am Unternehmensstandort Wernau. Dort wird praxisnah erlebbar, wie sich ein vollständig vernetztes Zuhause mit den bestehenden Lösungen von Bosch bereits heute realisieren lässt. (Quelle: SHKjournal)

Neuer Schulungs- und Technik-Pavillon am Bosch-Standort Wernau

Vernetzte Lösungen live: Heizung, Klima, Lüftung und Smart Home für das intelligente Eigenheim

Maßgeschneiderte Steuerung mit den digitalen Tools von Bosch: HomeCom Easy, Energiemanager, Smart Home und HomeCom Pro

Schulungen mit realen Systemanwendungen – für höhere Beratungskompetenz im Handwerk

Ein komplett effizientes und klimafreundliches Haus mit Heiz-, Kühl- und Lüftungstechnik sowie Smart Home- und Haushaltsgeräten aus einer Hand von Bosch - alles intelligent gesteuert und vernetzt per App und vom Fachpartner aus der Ferne in Echtzeit betreut. Kein Zukunftstraum, sondern bereits Realität: Das Live Electric House powered by Bosch ist ein innovativer Technologiepavillon am Unternehmensstandort Wernau. Hier wird praxisnah erlebbar, wie ein vollständig vernetztes Zuhause mit den bestehenden Lösungen von Bosch schon heute funktioniert und welchen Mehrwert das sowohl für Fachbetriebe als auch für Endkundinnen und -kunden bietet.

Voll vernetzt. Voll funktionsfähig. Voll Bosch.

Im Zentrum des Live Electric House stehen die digitalen Tools von Bosch, die die gesamte elektrifizierte Lösung für das Einfamilienhaus erlebbar machen und jederzeit eine Steuerung aus der Ferne ermöglichen. Je nach Ausbaustufe lassen sich passende Anwendungen flexibel integrieren. Im Basissystem sind Wärmepumpe, Lüftung, Klimagerät, Wallbox und Luftreiniger als eigenständige Lösungen nutzbar. Über die HomeCom Easy App lassen sich diese jederzeit von unterwegs bedienen und der Energieverbrauch bequem überwachen.

Wer seinen Eigenverbrauch weiter optimieren möchte, setzt auf den Energiemanager von Bosch: Er nutzt den selbst erzeugten Strom der Photovoltaikanlage intelligent und verteilt ihn wattgenau im Haus. So steuert der Energiemanager beispielsweise die Wärmepumpe Compress 5800i AW, den Batteriespeicher, das Split-Klimagerät Climate 7000i sowie die Wallbox Power Charge 7000i S für E-Mobilität – jeweils abgestimmt auf die aktuelle Verfügbarkeit von PV-Strom. In Kombination mit den Smart Home-Lösungen von Bosch entstehen höchste Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort: von Lichtsteuerung über Anwesenheitserkennung, Videoüberwachung und Brandschutz bis hin zur Einbindung von Bosch-Hausgeräten und E-Bike-Ladegeräten. „Mit der fortschreitenden Elektrifizierung des Wohnraums gewinnt ein intelligent vernetztes Energiemanagement zunehmend an Bedeutung. Mit dem Live Electric House zeigen wir, wie Bosch die Klimaheldinnen und Klimahelden bei der Umsetzung der Energiewende in der Praxis unterstützt“, erklärt Tino Hirsch, Leitung Marketing und Vertrieb Bosch Home Comfort Deutschland.

Fachunterstützung aus der Ferne mit HomeCom Pro

Mit dem webbasierten Profi-Tool HomeCom Pro können Bosch Fachpartnerinnen und Fachpartner die Anlagen ihrer Kundinnen und Kunden jederzeit einsehen, überwachen und verwalten. Smarte Zusatzfunktionen ermöglichen eine proaktive Analyse des Betriebsverhaltens und eine gezielte Fernoptimierung. Bei Bedarf kann auch der Bosch Werkskundendienst auf die Anlage zugreifen, um die Fachpartnerin oder den Fachpartner direkt zu unterstützen.

Trainingszentrum und Erlebnisplattform für Profis

Das Live Electric House ist Schulungsort und Erlebnisplattform zugleich: Hier lassen sich die Vorteile smarter und effizienter Technologien unmittelbar erleben und als ganzheitlich vernetzte Lösung begreifen. Der Bosch-Außendienst sowie Service- und Technikberatung nutzen das Live Electric House für Vor-Ort-Schulungen, ebenso steht es den Bosch-Trainingszentren deutschlandweit für Produkttrainings und Vertriebsunterstützung durch den Fernzugriff auf das System zur Verfügung. Handwerksprofis aus den Bereichen Heizungs- und Lüftungsbau und Elektrotechnik können hier Praxis-Know-how aufbauen, Technik real erleben und das Zusammenspiel smarter Komponenten nachvollziehen.