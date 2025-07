Gerade im SHK-Handwerk, wo Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile schnell griffbereit und systematisch geordnet sein müssen, ist ein verlässliches und flexibles Aufbewahrungssystem entscheidend – sei es bei der Heizungsinstallation, beim Einbau von Sanitäranlagen oder bei Wartungsarbeiten an Lüftungs- und Klimasystemen.



MILWAUKEE® setzt auf ein vollständig durchdachtes System: Mit über 136 Kombinationsmöglichkeiten und einem stetig wachsenden Sortiment gehört PACKOUT™ zu den vielseitigsten Lösungen am Markt. Dank einfachem Klick-Prinzip lassen sich alle Komponenten sicher und mühelos miteinander verbinden – ideal für SHK-Fachkräfte, die täglich zwischen Baustelle, Werkstatt und Kundendienstfahrzeug wechseln.



Das PACKOUT™ Sortiment bietet eine große Auswahl an Werkzeugkoffern, Boxen, Organizern, Taschen und Rollwagen, die sich individuell kombinieren lassen.



Neu im Sortiment sind die PACKOUT™ Seitenhalterungen, die zusätzlichen Stauraum schaffen und aus besonders stoßfestem Material gefertigt sind. Ebenfalls neu ist der PACKOUT™ Sortimentskasten, der mit acht kleinen und zwei großen, transparenten Einsätzen ausgestattet ist. Diese bieten nicht nur eine hervorragende Übersicht über den Inhalt, sondern lassen sich auch kippen, ohne dass etwas herausfällt – und bei Bedarf vollständig entnehmen.



Gefertigt aus stoßfestem Polymer-Kunststoff und mit Schutzklasse IP65 ausgestattet, ist jedes PACKOUT™ Element optimal für den rauen Baustellenalltag im SHK-Bereich gerüstet – ob im Keller bei der Heizungsinstallation oder im Außenbereich bei der Montage von Wärmepumpen.



Mit dem PACKOUT™ Konfigurator lassen sich individuelle Türme und Wandlösungen ganz einfach planen – maßgeschneidert für den Einsatz im Servicefahrzeug oder in der Werkstatt. So bleibt alles dort, wo es hingehört – effizient, robust und exakt an Ihre Anforderungen angepasst.



Entdecken Sie das komplette PACKOUT™ Sortiment.