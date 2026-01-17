Als zentrale Plattform für die Energiewirtschaft setzt die E-world energy & water mit ihrem umfangreichen und vielseitigen Vortragsprogramm inhaltlich starke Akzente. Vom 10. bis 12. Februar erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Messe Essen ein vielfältiges Angebot aus Fachforen, Diskussionsrunden und Live-Podcasts mit hochkarätigen Vertreterinnen und Vertretern aus Energiewirtschaft, Politik, Industrie und Wissenschaft. Das vollständige Programm ist in der E-world Community einsehbar.

Die vier Fachforen in den Messehallen gehören zu den besonders gefragten Programmpunkten der E-world. Sie bieten praxisnahe Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen und strategische Fragestellungen der Energiewirtschaft. Zeitglich spiegelt das Bühnenprogramm die zunehmende Internationalisierung der Messe wider. Etwa indem Expertinnen und Experten Einblicke in die Energiewirtschaft mehrerer europäischer Länder wie zum Beispiel Polen, Großbritannien, Niederlande, Spanien und Frankreich geben. Die Themen reichen dabei von intelligenten Energiezentren über Polens Energiewende bis hin zu PPAs und FPAs in Spanien und Deutschland und spiegeln so die internationalen Perspektiven der Energiewirtschaft wider.

Führungstreffen Energie: Perspektiven für die Energiewelt von morgen

Bereits zum 15. Mal findet am 9. Februar das Führungstreffen Energie statt. Die Veranstaltung bringt Spitzenvertreterinnen und -vertreter aus Energiewelt, Industrie, Politik und Wissenschaft zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle energiepolitische Weichenstellungen und strategische Zukunftsfragen, etwa zum Ausbau der Erneuerbaren, die Versorgungssicherheit nach 2030 oder auch die Finanzierung des Netzausbaus.

Zu den Speakern zählen unter anderem Dr. Nina Scheer MdB, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion; Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts; Julia Bläsius, Deutschland­Direktorin von Agora Energiewende; Dr. Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender der RWE AG; sowie Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDI e. V.

Glasfaserforum in achter Auflage

Das Glasfaserforum, veranstaltet vom Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO), conIenergy und Micus Strategieberatung, bietet am 10. Februar praxisnahe Einblicke in den Glasfaserausbau. Teilnehmende erwarten Best-Practice-Beispiele, Fachvorträge und Podiumsdiskussionen zu Themen wie der TKG-Novelle, Nachverdichtungsstrategien und rechtssicheren Verwendungs­nachweisen.

Als Rednerinnen und Redner haben die Veranstalter unter anderem Gertrud Husch, Abteilungsleiterin Digitale Konnektivität, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung; Sebastian Firl, COO von fiber to the people; sowie Stephan Schneider, Beauftragter Landespolitik für NRW bei Vodafone gewonnen.

Podcast Lounge: Live-Aufnahmen mit Top-Gästen

Eine besondere Attraktion ist die Podcast Lounge in Halle 4. An allen drei Messetagen finden hier Liveaufnahmen verschiedener Podcasts statt, darunter Energopolis, Handelsblatt Green & Energy, Effizient vernetzt und Aurora: Energy Unplugged. Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Möglichkeit, die Aufnahmen live zu verfolgen und im Anschluss mit den Podcastern und Gästen ins Gespräch zu kommen.

Zu den Gästen zählen unter anderem Mona Neubaur (NRW Wirtschafts- und Energieministerin), Michael Lewis (Uniper), Dr. Hendrik Neumann (Amprion) und Barbie Haller (Bundesnetzagentur).

Tag der Kommunen mit kostenfreiem Eintritt

Am dritten Messetag wartet mit dem Tag der Kommunen ein neues Angebot für Städte, Gemeinden und kommunale Unternehmen. Ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Vorträgen und Diskussionsrunden wird durch persönliche Matchmakings mit Referentinnen und Referenten sowie Gespräche mit Ausstellern ergänzt. Kommunale Mitarbeitende erhalten an diesem Tag kostenfreien Eintritt zur E-world.

Weitere Informationen zur Messe unter: www.e-world-essen.com