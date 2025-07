Verbessertes Ergebnis in Japan durch Erschließung der Renovierungsnachfrage, insbesondere bei Wasserprodukten

Deutliche Ergebnissteigerung des internationalen Wassergeschäfts (LWT) dank starker Entwicklung in Europa und Nahost, trotz weiterhin schwacher Nachfrage in den USA

Statement von Kinya Seto, LIXIL CEO:

„Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konnten wir unseren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr trotz eines Umsatzrückgangs steigern. In unserem Japan-Geschäft wurden höhere Gewinne durch unseren langjährigen Fokus auf die Erschließung der Renovierungsnachfrage erzielt, die insbesondere bei Wasserprodukten weiterhin robust ist. Im Wohnsegment lagen die Kernerträge unter anderem dank der über den Erwartungen liegenden Verkäufe im Neubausegment im Rahmen unserer Planung. Dennoch werden wir die Maßnahmen zur Verkaufsförderung weiter verstärken, um den Absatz von Renovierungsprodukten zu steigern. Im internationalen Wassergeschäft hat die starke Entwicklung in Europa und im Nahen Osten, einschließlich der Hinwendung zu einem vorteilhafteren Produktmix, die Kernerträge erheblich verbessert.

Die Unsicherheit auf dem US-amerikanischen Wohnungsmarkt hält an und wir müssen die Aussichten im gesamten Geschäftsumfeld weiterhin wachsam beobachten. Die groß angelegten Strukturreformen sind jedoch weitestgehend abgeschlossen und wir arbeiten konsequent am Ausbau unserer Wachstumsbasis. Wir werden weiterhin Strategien verfolgen, die uns wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad führen sollen. Gleichzeitig werden wir die Entwicklung differenzierender Innovationen mit positiven gesellschaftlichen und umweltbezogenen Eigenschaften beschleunigen, um nachhaltiges Wachstum zu sichern.“

Finanzielle Highlights:

Umsatz

Der konsolidierte Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sank im Jahresvergleich um 1 % auf 364,7 Mrd. Yen. In Japan konnten wir den Umsatz mit Wasserprodukten im Renovierungsbereich ausbauen, während der Rückgang im Neubaubereich geringer als erwartet ausfiel. Das führte zu einem Umsatzanstieg im Japan-Geschäft um 3 % auf 251,0 Mrd. Yen. Der Umsatz im internationalen Geschäft ging um 8 % auf 121,7 Mrd. Yen zurück, währungsbereinigt liegt der Rückgang bei 4 %.

Kerngewinn

Das Kernergebnis stieg im ersten Quartal um 8,4 Mrd. Yen auf 9,0 Mrd. Yen. Getragen wurde diese Entwicklung durch eine höhere Profitabilität im Wassergeschäft in den meisten wichtigen Märkten, sowohl in Japan als auch international. So wurden die Auswirkungen der schwachen Nachfrage in den USA ausgeglichen. Die Kernergebnismarge verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 2,5 %.

Nettogewinn

Im ersten Quartal verzeichnete LIXIL einen Nettoverlust von 0,9 Mrd. Yen, eine Verbesserung um 4,9 Mrd. Yen gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf das gestiegene Kernergebnis - trotz erhöhter sonstiger Aufwendungen und Finanzierungskosten - zurückzuführen.

LIXIL Water Technology (LWT)

Der Umsatz im internationalen Wassergeschäft betrug 115,6 Mrd. Yen, ein Rückgang von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt konnte Europa den Umsatz um 4 % steigern. Die Region Indien, Naher Osten und Afrika (IMEA) legte um 16 % zu, getragen von stabilem Wachstum in Indien und Umsatzsteigerung in allen Märkten des Nahen Ostens. In Asien-Pazifik wuchs der Umsatz um 5 %, auch durch die Erholung der Einzelhandelsumsätze in Vietnam. In Amerika betrug das Umsatzminus 7 %. Die Renovierungsnachfrage ist dort weiterhin schwach, da die Zinssenkungen bislang kaum Wirkung zeigen. Zudem belastete die Umstellung auf ein neues ERP-System das Ergebnis. In China sank der Umsatz angesichts der anhaltenden Immobilienkrise um 11 %. Das Kernergebnis verbesserte sich um 5,1 Mrd. Yen auf 5,4 Mrd. Yen, hauptsächlich dank des Wachstums in Europa und Nahost sowie operativer Verbesserungen.

„Trotz anhaltender Herausforderungen durch das Wirtschaftsklima in der Europa-Region haben wir im ersten Quartal ein solides Wachstum erzielt. Dies unterstreicht sowohl die Stärke unserer Kundenbeziehungen als auch unsere Fähigkeit, uns schnell auf veränderte Marktbedingungen einzustellen. Maßgeblich für den positiven Trend ist unser Anspruch, die Bedürfnisse unserer Kunden in diesem Kontext zu verstehen und zu erfüllen. Mit Blick nach vorne setzen wir unsere strategischen Initiativen für den europäischen Markt konsequent fort, um den Mehrwert für unsere Geschäftspartner in der Region zu steigern“, sagt Thomas Schachner, Leader, LIXIL Europe.

Info Wechselkurs

Q1 Geschäftsjahr 2026

1 EUR = JPY 164.37

1 USD = JPY 145.19

Die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache finden Sie hier.