„Wir denken an morgen“ ist nicht nur ein Slogan, sondern ein Leitsatz, der die Werte in Engagement und tägliches Handeln umsetzt.

Ein nachhaltiger Ansatz

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ~ Duka Produktion ermöglicht eine direkte Kontrolle der verschiedenen Aktivitäten. Jedes Produkt wird nur auf Bestellung gefertigt, was eine genaue Berechnung der Materialien ermöglicht und den Abfall auf ein Minimum reduziert. Duka investiert in neue und saubere Technologien und setzt auf regionale Lieferanten und lokale Handwerker.

Im Herzen der Alpen

Kurze Transportwege und Made in Europe ~ Als ein in Südtirol verwurzeltes Unternehmen setzt Duka auf hochwertige Materialien und kurze Wege. Beinahe alle der eingesetzten Materialien stammen aus Europa und die Produkte werden komplett in Brixen gefertigt um die Einhaltung der europäischen Sicherheitsnormen und -vorschriften zu gewährleisten.

Nachhaltig von innen nach außen

Recycelbare Materialien ~ Das Engagement hört nicht bei den Produkten auf. So wird für die Verpackung vollständig recyclebare Materialien eingesetzt, die von beauftragten Recyclingunternehmen in den europäischen Hauptmärkten erfasst und in den Kreislauf zurückgeführt werden.