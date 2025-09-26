Die Anforderungen an moderne Heizsysteme sind vielfältig – von unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für Radiatoren oder Flächenheizungen bis hin zu diversen Zapfleistungen. Hinzu kommen oft begrenzter Platz und die Herausforderung einer reibungslosen Installation. Mit über 125 Jahren Erfahrung versteht HERZ genau, worauf es ankommt. HERZ Produkte sind so entwickelt, dass sie die täglichen Abläufe von Installateuren und Planern nicht nur erleichtern, sondern auch effizienter und problemlos gestalten.

Die Familie HERZ WÜS kompakt bietet für alle Anforderungen und Situationen die optimale Lösung. Unterteilt wird die Familie WÜS kompakt in drei Hauptkategorien: WÜS kompaktRAD eignet sich perfekt für Radiatorenheizungen, während WÜS kompaktFBH ideal für Flächenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen ist. Für Systeme mit vollständiger hydraulischer Trennung ist HERZ WÜS kompaktINDIREKT die richtige Wahl. Die Auswahl der unterschiedlichen Zapfleistungen je nach Kategorie ermöglichen eine flexible Lösung für jede Heizsituation.

Alle Modelle der HERZ WÜS kompakt Familie haben eines gemeinsam: Sie bieten in einer kompakten Größe eine vollständig vorinstallierte Technik, die für zeitsparende Inbetriebnahme und maximale Energieeffizienz sorgt. Vom integrierten 4-in-1 Differenzdruckregler für den hydraulischen Abgleich bis hin zu Warmwasservorrang für priorisierte Warmwasserbereitung während des Zapfens - mit HERZ WÜS kompakt sparen Sie Zeit, Energie und Kosten.