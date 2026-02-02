Auf der Euroshop in Halle 6 am Stand E62 zeigt Panasonic Heating & Cooling Solutions sein umfassendes Portfolio an nachhaltigen Kühllösungen für den Einzelhandel. Der Hersteller setzt dabei konsequent auf Verflüssigungssätze mit dem natürlichen Kältemittel CO 2 , die speziell auf die Anforderungen von Lebensmittelläden, Supermärkten und kleineren Verkaufsflächen zugeschnitten sind. Ergänzend präsentiert Panasonic innovative Luftreinigungstechnologien, die in Ladenlokalen für ein verbessertes Raumklima und eine angenehmere Einkaufsatmosphäre sorgen.

Nachhaltig, effizient und kompakt: Die CR-Baureihe

Im Mittelpunkt der Präsentation stehen CO 2 -Verflüssigungssätze der CR-Baureihe in unterschiedlichen Leistungsklassen. Die Geräte überzeugen durch Effizienz und Nachhaltigkeit. Besonders interessant für kleinere Verkaufsstellen ist ein kompaktes Gerät mit lediglich 1 PS Leistung. Diese kompakte Lösung wurde speziell für Minishops entwickelt und bietet höchste Zuverlässigkeit bei der Kühlung frischer Lebensmittel. Für größere Anforderungen präsentiert Panasonic einen CO 2 -Verflüssigungssatz mit einer Leistung von 8 KW, der sich ideal für Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte eignet. Die Systeme zeichnen sich durch ihr kompaktes Design, geringes Gewicht und niedrige Schallpegel aus. Dank der hohen Vorfertigung ist der Installationsaufwand vergleichsweise gering.

iCore und iCool: Zukunftssichere Kühlsysteme

Ergänzt wird das Angebot durch die iCore- und iCool-Kühlgeräte. Die iCore-Linie bildet das Flaggschiff der CO 2 -Verflüssigungssätze und bietet Kühlleistungen von bis zu 29 KW im Normalkühlbereich sowie bis zu 15 KW im Tiefkühlbereich. Die iCool-Serie bietet flexible Lösungen mit herkömmlichen, modernen Kältemitteln und erreicht Kühlleistungen bis zu 42 KW für die Normalkühlung und bis zu 14 kW im Niedertemperaturbereich.

Sowohl die CR-Baureihe als auch die iCore- und iCool-Kühlgeräte bieten langfristige Planungssicherheit und schützen damit vor kostspieligen Nachrüstungen, da sie bereits heute die verschärften Umweltauflagen erfüllen, die ab 2030 in Europa gelten werden. Das natürliche Kältemittel CO 2 ist weder giftig noch brennbar und verfügt über ein Treibhauspotenzial von lediglich eins sowie ein Ozonabbaupotenzial von null.

Klimatisierung mit natürlichem Kältemittel

Ergänzend informiert Panasonic auf einer Infowand am Messestand über sein umfassendes Portfolio an Heiz- und Kühlsystemen mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan). Das Angebot reicht von kompakten Wärmepumpen mit 5 bis 30 kW bis hin zu Kaltwassersätzen mit 50 bis 80 kW. Alle Geräte können kaskadiert werden und bieten somit Gesamtleistungen von 300 bis 640 kW.

Gesunde Raumluft mit nanoe™ X

Als weiteres Highlight präsentiert Panasonic die nach VDI 6022 zertifizierte nanoe™ X-Technologie. Dieses Luftreinigungssystem macht sich ein in der Natur vorkommendes Prinzip zunutze. Es erzeugt bis zu 48 Billionen Hydroxylradikale pro Sekunde, die auf natürliche Weise Gerüche, Bakterien und Viren inaktivieren. So sorgt es für ein angenehmeres Einkaufserlebnis der Kunden und ein verbessertes Arbeitsumfeld für das Personal. Die nanoe™ X-Technologie ist serienmäßig in allen Klima- und VRF-Systemen von Panasonic integriert.

Auf der Euroshop 2026 positioniert sich Panasonic Heating & Cooling Solutions als kompetenter Partner für nachhaltige und effiziente Kühllösungen im Einzelhandel. Das breite Angebot an Lösungen mit natürlichen Kältemitteln, energieeffizienten Systemen und innovativer Luftreinigung bietet Händlern zukunftssichere Lösungen, die sowohl ökologischen als auch ökonomischen Anforderungen gerecht werden. Interessierte Besucher finden Panasonic Heating & Cooling Solutions in Halle 6 Stand E62.

Weitere Informationen: www.aircon.panasonic.de.