DELABIE hat seine Silbermedaille im Rahmen des EcoVadis-Rankings mit einer Punktzahl von 61/100 erneut erhalten. Dieser Score lobt das Engagement und die Performance des Unternehmens in den Bereichen „Umwelt“, „Soziales und Menschenrechte“ und „Ethik“.

EcoVadis ist eine CSR-Rating Agentur (Corporate Social Responsibility) für Unternehmen. Sie beurteilt, wie gut ein Unternehmen die Prinzipien der Nachhaltigkeit/CSR in ihren Abläufen integriert sowie deren Wirksamkeit. Der Score (0-100) spiegelt die Qualität der CSR-Maßnahmen zum Bewertungszeitpunkt wieder. Die Bewertung deckt vier Themenbereiche ab: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

Nach seiner zweiten Teilnahme ist DELABIE stolz, mit seiner Bewertung von 61/100 eine Silbermedaille erhalten zu haben. Dieser Wert ist höher als oder gleichauf mit 79 % der bewerteten Unternehmen. Diese Medaille bestätigt unsere Aktivitäten für CSR und Nachhaltigkeit. Sie platziert DELABIE an der Spitze der Rangliste der zukunftsgerichteten Unternehmen.

Die positive Entwicklung unserer Gesamtpunktzahl (+2 Punkte in einem Jahr) ermutigt uns, unsere Versprechen und Ziele für eine bessere Zukunft zu intensivieren. Als ein Unternehmen, dessen historische Zielsetzung es ist, 90 % Wasser in allen öffentlichen Bereichen zu sparen, steht DELABIE an der Spitze der Herausforderungen von morgen. Wir werden weiterhin die notwendigen Anstrengungen vornehmen, um unsere Richtlinien und Vorgehensweisen auf transparente und nachprüfbare Weise zu verbessern.

Hier bekommen Sie einen Überblick über unsere CSR-Politik.