19.09.2025

RADAWAY: Sondermaß – Kombination Dusche + Badewanne

Individuelle Duschlösungen sind auch ein Ausdruck des persönlichen Stils und eigener Geschmacksvorlieben.

Die unterschiedlichen Bedürfnisse einer Wohngemeinschaft müssen bei der Planung eines Badezimmers neben der räumlichen Machbarkeit auch berücksichtigt werden. Der eine liebt es lange Bäder zu nehmen, während ein anderer Bewohner duschen angenehmer findet. Beide Vorlieben in einem Raum unterzubringen ist für Radaway kein Problem. Neben einer großen Auswahl an Badewannenaufsätzen, bieten wir auch die Möglichkeit die Dusche neben der Badewanne zu montieren. Hier gibt es zwei Montagevarianten. 

1. TÜR MIT SEITENWAND NEBEN BADEWANNE (MIT GLASTRÄGERPROFIL)

Diese Variante sorgt für einfache Reinigung durch den Abstand (19-25 mm, je nach Ausgleich) zwischen Glaselement und der Badewanne. Die Seitenwand wird seitlich neben der Badewanne montiert und hat einen 20 mm Abstand zur Badewanne. Dank unseren technischen Lösungen können Sie jede Eckdusche mit Seitenwand auf einen Badewannenrand bestellen.

TÜR MIT SEITENWAND AUF BADEWANNE (MIT AUSSCHNITT FÜR DIE BADEWANNE)

Bei dieser Variante wird die Seitenwand direkt auf der Badewanne montiert. Der Ausschnitt für die Badewanne erfordert keine weiteren Profile und ist damit eine stillvolle Lösung für unsere rahmenlosen Serien NIESTE und TRAVE RL.

Sie benötigen ein Beratungsgespräch bezüglich einer Einbausituation, dann kontaktieren Sie uns gerne unter info(at)radaway.de oder 030 63 92 71 71

RADAWAY GmbH
RADAWAY GmbH
Moriz-Seeler-Straße 5
12489 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 63927171
www.puk-duschkabinen.de
