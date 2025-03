Vom 17. bis 21. März 2025 haben Fachbesucher die Gelegenheit, in Halle 3.0, Stand B91, die neuesten Geberit-Produkte zu entdecken und in entspannter Atmosphäre zu erleben. Foto: Geberit

Inspiration durch zukunftsweisende Technologien und innovative Lösungen, neue Produkt- und Brancheninformationen aus erster Hand – das erwartet Fachbesucher vom 17. bis 21. März 2025 auf der ISH in Frankfurt am Main. Auf über 1.300 Quadratmetern zeigt Geberit seine neuesten Sanitärlösungen aus den Bereichen Rohrleitungs-, Installations- und Badezimmersysteme. Ein praxisorientierter Bereich bietet die Möglichkeit, Produkte zu testen, während die Geberit Academy mit Live-Vorführungen innovative Techniken präsentiert. Ein offener Catering-Bereich lädt zum Netzwerken und Austausch ein.



Neuheiten im Bereich Installationssysteme

Zu den diesjährigen Highlights gehört das neue Duofix Installationselement. Es punktet mit neuen, weiterentwickelten Funktionen, einer verbesserten Konstruktion und mehr Flexibilität, insbesondere bei Renovierungsprojekten im Bestandswohnungsbau. Die neue Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank Neuerungen wie ausziehbare Laschen für eine zugängliche Befestigung am Ständerwerk und eine alternative Montageposition für den Wandanker lässt sich das Element vielseitig einsetzen. Eine optimierte Hydraulik mit dem neuen Typ 383 Füllventil und dem bewährten Typ 212 Spülventil sorgt für eine effizientere, leisere Spültechnik. Die verbesserte Rahmenkonstruktion und die vereinfachte Montage machen die Installation schneller und ergonomischer.

TurboFlush-Spültechnik für Renova und iCon WC

Was bisher nur ausgewählten Geberit WC-Modellen vorbehalten war, wird mit der Einführung der neuen iCon und Renova Keramiken zum Standard in jedem Preissegment – die TurboFlush-Spültechnik. Die WCs erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und bieten den Kunden entscheidende Vorteile: nicht nur eine spülrandlose WC-Keramik, sondern eine leisere und gründlichere Spülleistung.



Neue WC-Betätigungsplatten und passende Urinalsteuerungen

Mit einer Tiefe von nur 4 bis 6 mm und einem modernen Widescreen-Format präsentiert sich die neue Betätigungsplatte Sigma40 in einem dünnen, breiten Premium-Design. Die neue Betätigungsplatte für WCs gibt es in zwei Varianten: als Sigma40 Square mit eckigen Tasten, oder Round mit runden Tasten. Passend hierzu präsentiert Geberit auch die neue Urinalsteuerung Typ 40, die perfekt mit der Sigma40 harmoniert.



Mehr Vielfalt und Flexibilität bei den Geberit Urinalen

Geberit erweitert sein Urinal Portfolio um die neuen Renova Urinale in drei Größen, die mit spülrandlosem Rimfree-Design, optimierter Ausspülung bei geringer Spülmenge und ergonomischem Design überzeugen. Dank kompatibler Anschlussmaße lassen sich die Urinale einfach als Ersatz für ältere Modelle installieren.

Mehr Flexibilität bei Geberit CleanLine Duschrinnen

Geberit erweitert sein Sortiment der CleanLine Duschrinnen. Die Modelle CleanLine20, CleanLine50 und CleanLine80 sind nun zusätzlich in einer Länge von 1100 mm erhältlich. Damit können auch geflieste Duschen mit einer Breite von über 900 mm bis 1100 mm preisoptimiert installiert werden. Darüber hinaus bietet die CleanLine50 jetzt auch die Möglichkeit der wandbündigen Montage.

Fortschrittliche Lösungen für moderne Projekte

Neben den Neuheiten zeigt Geberit in einem eigenen Bereich auch Highlights aus dem aktuellen Produktsortiment: Im Bereich der Rohrleitungssysteme setzt Geberit mit der SuperTube-Technologie neue Maßstäbe. Durch das clevere Design können Entwässerungssysteme ohne verbotene Anschlusszonen oder Umgehungsleitungen realisiert werden. Besonders im Geschosswohnungsbau eröffnet die platzsparende Gestaltung neue Möglichkeiten, da der vorhandene Raum effizienter genutzt werden kann. Ein weiterer Vorteil: Horizontale Leitungen können auf einer Länge von bis zu sechs Metern ohne Gefälle verlegt werden – eine praxisnahe Lösung für komplexe Bauvorhaben.

Auch das Trinkwassermanagement profitiert von technologischen Weiterentwicklungen. Mit Geberit Connect bietet das Unternehmen eine moderne Lösung zur Steuerung und Überwachung vernetzter Sanitäranlagen. Die Sensoren des Sortiments sorgen für eine präzise Kontrolle und lückenlose Dokumentation von Verbrauchsspülungen. Dadurch wird die Verwaltung der Systeme nicht nur effizienter, sondern auch deutlich einfacher.



Erleben, Testen und Netzwerken am Geberit Stand

Am Geberit Stand können Besucher die Produkte nicht nur ansehen, sondern auch direkt ausprobieren. Im Werkstatt-Bereich haben Fachbesucher die Möglichkeit, sich von den praktischen Vorteilen der Produkte zu überzeugen und die Installationstechniken selbst zu testen. Die Geberit Academy bietet zusätzlich Live-Vorführungen zu den neuesten Produkten und Installationstechniken. Ein offener Catering-Bereich lädt zum Austausch und Netzwerken ein.

Geberit MiniChallenge: Nachwuchstalente im Fokus

Ein besonderer Programmpunkt im Rahmen des ISH Festivals ist die Geberit MiniChallenge in Halle 6.1. Sie richtet sich an junge Talente und den Branchennachwuchs und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Bei diesem praxisnahen Wettbewerb lösen die Teilnehmer Installationsaufgaben mit Geberit Produkten und haben die Chance, sich wertvolles Know-how anzueignen.

Einladung zum persönlichen Austausch

Die ISH bietet die einzigartige Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in die Zukunft der Sanitärbranche zu erhalten. Besucher können neue Perspektiven gewinnen, indem sie die neuesten Trends und Entwicklungen in der Sanitärtechnik und im Design entdecken. Gleichzeitig eröffnet die Messe einen Blick auf die Zukunft der Branche, indem sie innovative Technologien und nachhaltige Lösungen präsentiert. Für Handwerksbetriebe steht die praxisorientierte Anwendung im Fokus: Von wegweisenden Installationssystemen bis zu leicht umsetzbaren Lösungen wird das Handwerk auf vielseitige Weise unterstützt. Darüber hinaus können Besucher die neuesten Innovationen aus erster Hand erleben und entdecken, wie sie im Alltag angewendet werden. Nicht zuletzt bietet die Messe eine wertvolle Plattform für den Austausch innerhalb der Branche.

„Die ISH bietet uns die ideale Gelegenheit, mit unseren Partnern ins Gespräch zu kommen und unsere Lösungen in der Praxis zu zeigen. Dabei legen wir besonderen Wert auf den persönlichen Austausch, um gemeinsam die Anforderungen des Marktes bestmöglich zu erfüllen“, erklärt Cyril Stutz, Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH.

Besuchen Sie Geberit auf der ISH 2025 in Halle 3.0, Stand B91.