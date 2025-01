Angesichts steigender Energiepreise und immer strengerer Vorgaben für nachhaltiges Bauen, rückt die Wahl effizienter und platzsparender Heiz- und Warmwassersysteme zunehmend in den Fokus.

Genau hier setzen die neuen COSMO Wohnungsstationen an: Sie sind die optimale Wahl für moderne Heiz- und Warmwassersysteme in Mehrfamilienhäusern. Dank ihrer besonders geringen Einbautiefe von nur 110 mm bieten sie maximale Flexibilität für Neubauten und Sanierungen, lassen sich unauffällig in Trockenbauwände integrieren und überzeugen auch bei begrenztem Platzangebot.

Kompakte Technik mit hohem Mehrwert

Die COSMO Wohnungsstationen sorgen für eine dezentrale Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser direkt in den Wohnungen. Die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung gewähr­leistet höchste Energieeffizienz und Hygiene, während die individuelle Steuerung es Bewoh­nern ermöglicht, Verbrauch und Kosten präzise zu regulieren.

Maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Die COSMO Wohnungsstationen bieten für jede Wohnsituation eine passende Lösung:

WHS-U: Optimiert für den Einsatz in Heizkörpersystemen.

WHS-G: Speziell für Fußbodenheizungen mit thermischer Festwertregelung.

WHS-GHT: Kombinierte Lösung für Heizkörper, Fußbodenheizung und Hochtemperatur-Heizkörper, z. B. im Bad.

Alle Ausführungen sind entweder mit kupfergelöteten oder edelstahlgelöteten Edelstahl­Plattenwärmetauschern ausgestattet, die Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer garantieren. Kompatibel mit nachhaltigen Heizsystemen wie Wärmepumpen in Kombination mit konventionellen Öl- oder Gaskesseln, oder Fernwärme, unterstützen die Stationen eine energieeffiziente und zukunftsorientierte Wärmeversorgung.

Kompletter Service aus einer Hand

COSMO unterstützt seine Partner nicht nur mit hochwertigen Produkten, sondern auch mit umfassenden Serviceleistungen. Bereits in der Planungsphase steht das Unternehmen mit fachkundiger Beratung zur Seite - von der Rohrnetzberechnung bis hin zur Optimierung des Heizsystems. Nach der Installation bietet COSMO eine professionelle Inbetriebnahme vor Ort, bei der die Einstellungen geprüft und die Funktionen der Station detailliert erklärt werden. Selbst nach Projektabschluss profitieren Kunden von einem lösungsorientierten Support, der jederzeit für Fragen zur Verfügung steht.

„Mit unseren Wohnungsstationen setzen wir auf eine Kombination aus kompakter Bauweise, Effizienz und umfassendem Service. Wir möchten unseren Kunden nicht nur ein hochwertiges Produkt bieten, sondern sie auch von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme und darüber hinaus bestmöglich unterstützen - für nachhaltige und zukunftssichere Lösungen in jedem Bauprojekt,“ erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cosmo-info.de.