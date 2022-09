Die Bedienung verschiedenster Produkte, Maschinen, Geräte mit Smartphone oder Tablet sind im privaten Umfeld häufig schon lange realer Alltag. Warum dies nicht auch in den Arbeits-Alltag transportieren? Simpler Verbindungsaufbau, einfache Handhabung und smarte Datenverarbeitung – das ist der ecomMANDER, die kostenlose App für Android oder iOS für Ihre ecom-Abgasmessgeräte.

Ihre Vorteile im Überblick:

Simpler Verbindungsaufbau

Automatische Erkennung des angeschlossenen ecom Messgerätes über Drahtlosanbindung

Speicherung der letzten aktiven Verbindung

Keine Gerätegebundenheit

Einfache Handhabung

Fernsteuerung der Messung

Start/ Stop der CO-Sensor-Spülung

Ausdrucken der Messergebnisse

Wechseln in den Standby-Modus

Smarte Datenverarbeitung

Anzeigen aller Messgrößen

Organisation von Kundendaten

Speicherung und Organisation von Messwerten

Papierlose Dokumentation

Digitales Messprotokoll

Digitales Wartungsformular

Archivierung und/ oder Versand des Messprotokolls z.B. per E-Mail

Ein weiteres Top-Feature ist die Möglichkeit für alle, die sporadisch mittlere und größere Anlagen messen, mit dem ecomMANDER sein SmartPhone als Fernanzeige zur Brenner-Einstellung zu nutzen, während sich das Messgerät weiterhin an der Messöffnung befindet.

Sie wollen mehr wissen? Dann besuchen Sie den ecom Messestand 1C32 in Halle 1 auf der SHK in Essen und lassen sich alle Features des ecomMANDER live und in Farbe zeigen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.