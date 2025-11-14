Wer Heizungsanlagen installiert, kennt das Problem: Schwankungen im Warm- oder Kaltwasserzulauf können die gewünschte Temperatur durcheinanderbringen. Genau hier zeigt das HERZ Thermostatisches Mischventil (TMV) seine Stärke. Es sorgt für stabile Mischwassertemperaturen, egal ob die Heizung gerade hochfährt oder das Kaltwasser mal kurz schwankt – Präzision, auf die man sich verlassen kann.

HERZ TMV lässt sich problemlos in bestehende Anlagen integrieren und ist dabei unempfindlich gegenüber Druckschwankungen im Rohrleitungsnetz. Das Herzstück des HERZ TMV ist seine Fähigkeit, die Vorlauftemperatur des Heizungswassers exakt einzustellen. Ob ein Kühlkreis, der präzise Temperaturanpassungen benötigt, eine Fußbodenheizung mit niedrigen, gleichmäßigen Temperaturen oder ein Radiator, der höhere Vorlauftemperaturen verlangt – jede Anwendung stellt andere Anforderungen. Das HERZ TMV deckt Einstellbereiche von 10 °C bis 70 °C ab und liefert in allen Fällen präzise und zuverlässige Mischwassertemperaturen. So wird die Systemeffizienz erhöht, während Komfort und Sicherheit gewährleistet bleiben.

HERZ setzt auf ständige Qualitätskontrolle während der Produktion, wodurch das HERZ TMV langlebig, wartungsarm und belastbar ist. Für den Installateur heißt das weniger Nachjustieren und Anlagen, die langfristig zuverlässig arbeiten. Gefertigt aus hochwertigem Messing, gewährleistet das Produkt Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der integrierte Übertemperaturschutz stoppt den Warmwasserdurchfluss automatisch, wenn das Kaltwasser ausfällt und unterbindet zuverlässig kritische Temperaturen.

Ein besonderes Plus bietet der Manipulationsschutz: Einmal eingestellt, bleibt die Temperatur fixiert und kann nur durch autorisiertes Fachpersonal verändert werden. Unbeabsichtigte Verstellungen sind dadurch ausgeschlossen, wodurch die Betriebssicherheit steigt – gerade in sensiblen Anwendungen wie öffentlichen Gebäuden oder Mehrfamilienhäusern. Je nach Anlagensituation kann das HERZ TMV waagrecht oder senkrecht montiert werden und bietet dem Installateur damit maximale Flexibilität.

Erfahren Sie mehr über HERZ TMV