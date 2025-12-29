Der Filterwechsel ist schnell und unkompliziert möglich. Zusätzlicher Komfort –die Reset-Taste für die Filterwarnung. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Der eXENT ist ein cleverer Ersatz für vorhandene Heizkörper und damit optimal für die Sanierung geeignet. Das neue und schnittige Stand-alone-Gerät der Experten von ATEC kann je nach Bedarf heizen oder kühlen – und gleichzeitig lüften.

Eine Lüftungsanlage, die zugleich als Ersatz für herkömmliche Heizkörper funktioniert: Das ist der eXENT von ATEC. Er wird schnell und einfach an den Außenwänden des Hauses montiert. Die Heizfunktion liefert dabei die Heizleistung des alten Heizkörpers, darüber hinaus bietet er aber auch eine Kühloption. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher elektrischer Wärmetauscher installiert werden.

Das Gerät ist mit leisen und energiesparenden EC-Motoren ausgestattet. Zusammen mit dem hocheffizienten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher gewährleisten sie eine optimale Be- und Entlüftung bei niedrigen Betriebskosten. Die Nachheizung wird über ein Thermostatventil geregelt. Ein integrierter CO₂-Sensor und ein optionaler Radon-Fühler passen die Luftleistung automatisch bedarfsgerecht an.

Über das integrierte Bedien-Touchpanel lassen sich die Geschwindigkeit des Lüftungsventilators steuern, die elektrische Heizleistung, die Betriebsart sowie die elektrische Zuheizung. Das Warmwasser- und Kühlwasserregister wird durch ein externes Thermostatventil reguliert.

ATEC bringt das Multifunktionsgerät in zwei Ausführungen auf den Markt: den eXENT 100 (940 x 200 x 580 mm, B x T x H) und seinen großen Bruder eXENT 250 (1.500 x 250 x 720 mm, B x T x H). Die schlanken Korpusse bestehen aus schwarzem Polypropylen (EPP). Die abnehmbare Frontabdeckung ist in schickem Weiß oder Anthrazit erhältlich.

Eine mitgelieferte Montageplatte aus Metall, versehen mit Vorgaben für Zu- und Abluftöffnungen sowie integrierten Stehbolzen, erlaubt eine einfache Installation. Auch der Filterwechsel ist schnell und unkompliziert möglich. Zusätzlichen Komfort bieten die Reset-Taste für die Filterwarnung und die zentrale Regelung über die HsenBoxx.

Weitere Informationen über das Unternehmen ATEC und die Energiefluss-Produkte sind auf atec-energiefluss.de zu finden.