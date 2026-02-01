WC IL 54: elegantes Design trifft optimierte Funktion
13.02.2026  Pressemeldung Alle News von repaBAD

repaBAD: Überarbeitetes Design und verbesserte Technik

Seit über 2 Jahren bietet Repabad ein spülrandloses WC seinen Partnern im Direktvertrieb an. Das Design des Sitzes wurde überarbeitet und damit neue praktische Vorteile umgesetzt.

Bei gleicher Stabilität wurde die Höhe von Brille und Deckel um 20mm reduziert, wodurch das Gesamtbild der Toilette noch eleganter erscheint. Durch die Optimierungen reduziert sich auch der Reinigungsaufwand.

Neu ist ebenfalls, dass mit nur wenigen Handgriffen die Absenkgeschwindigkeit von Deckel und Brille individuell eingestellt werden kann. Selbstverständlich ist diese Einheit auch zu Reinigungszwecken abnehmbar.

Insgesamt erscheint das WC IL 54 weiter in einem optisch zeitlosen Design, das sich mit allen Waschtischen von Repabad perfekt kombinieren lässt.

Der besonders leise Cyclonic Flush spült nicht sichtbar an einer Stelle ein. Dies führt zu einem effektiven Spülvorgang des gesamten WC-Innenbereichs mit sparsamen 4,5l Wasser.

Das WC ist, wie alle Keramikprodukte bei Repabad, in Weiß Glanz und Weiß Matt verfügbar.

