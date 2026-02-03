Ein Teil unserer Seminarangebote ist aktuell schon ausgebucht. Aus diesem Grund haben wir Zusatztermine angesetzt. Dies gilt für unsere Praxis-Seminare in Lenting, Suttgart und Mainz sowie die EffT-Schulung im April, ebenfalls in Lenting.

Wir freuen uns natürlich sehr über das rege Interesse und möchten Sie weiter animieren, frühzeitig zu buchen. So haben wir die Möglichkeit bei Bedarf noch weitere Zusatzangebote mit unseren Referenten abzustimmen.



Aktuell sind wir daran, eine Jahresunterweisung und einen Auffrischungskurs für EffT, zusammen mit dem TÜV, in Form von Onlinekursen bereitzustellen. Die Termine dazu sind noch in der finalen Abstimmung und wir werden Sie im nächsten Newsletter darüber informieren.



Herzliche Grüße



Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum

Inhalt

Zusatztermine bei unseren Praxis-Seminaren

Weiterer EffT-Termin im Herbst

Aktuelle Live Webinare

Zu den KESSEL Seminarangeboten (Gesamtübersicht)

Seminare für Praktiker

Restplätze und wichtige Themen

Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

23. - 24.02. Hamburg (2)

23. - 24.03. Stuttgart (3)

20. - 21.04. Mainz (11)

04. - 05.05. Lenting (11)

24. - 25.06. Dortmund (5)

29. - 30.06. Leipzig (9)

Infos und Anmeldung

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (gesetzl. verpflichtend)

23.11. - 04.12. Lenting (12)

Infos und Anmeldung

Sachkunde Fettabscheider

24.02. online (5)

24.03. Lenting (8)

02.06. Leipzig (9)

Infos und Anmeldung

Sachkunde Leichtflüssigkeitsabscheider

25.02. online (7)

25.03. Lenting (9)

Infos und Anmeldung

Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

18.02. online (12)

13.10. Lenting (14)

Infos und Anmeldung

Fachmann / -frau Entwässerungstechnik

23. - 25.06. (einmalig 2026) Lenting (15)

Infos und Anmeldung

Live-Webinare

Unsere nächsten Termine

Fettabscheider kompakt

04.02.

10:00 - 11:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Fettabscheider "EasyClean ground Multi" (Drei Funktionen. Ein System)

04.02.

15:00 - 16:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Entwässerungssysteme für gewerbliche Küchen

10.02..

15:00 - 17:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Abdichtung im Verbund nach DIN 18534

11.02.

09:00 - 10:30 Uhr

Infos und Anmeldung

Bye bye Pumpensumpf 2.0

26.02.

10:00 - 11:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Pumpentechnik kompakt

11.03.

10:00 - 11:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Hybrid-Hebeanlagen kompakt

11.03.

15:00 - 16:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Alles dicht durch Wand und Bodenplatte

12.03.

10:00 - 12:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Moderne Werkstoffe in der Entwässerungstechnik

16.03.

10:00 - 11:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Ablauftechnik kompakt

16.03.

15:00 - 16:00 Uhr

Infos und Anmeldung

Neue Seminarthemen 2026

AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100

Mehr zum Thema

Entwässerungs-systeme für gewerbliche Küchen

Mehr zum Thema

Pflegegerecht planen. Normgerecht umsetzen

Mehr zum Thema