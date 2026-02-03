Aktuelles zum KESSEL Seminarangebot
Wir freuen uns natürlich sehr über das rege Interesse und möchten Sie weiter animieren, frühzeitig zu buchen. So haben wir die Möglichkeit bei Bedarf noch weitere Zusatzangebote mit unseren Referenten abzustimmen.
Aktuell sind wir daran, eine Jahresunterweisung und einen Auffrischungskurs für EffT, zusammen mit dem TÜV, in Form von Onlinekursen bereitzustellen. Die Termine dazu sind noch in der finalen Abstimmung und wir werden Sie im nächsten Newsletter darüber informieren.
Inhalt
Zusatztermine bei unseren Praxis-Seminaren
Weiterer EffT-Termin im Herbst
Seminare für Praktiker
Restplätze und wichtige Themen
Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen
23. - 24.02. Hamburg (2)
23. - 24.03. Stuttgart (3)
20. - 21.04. Mainz (11)
04. - 05.05. Lenting (11)
24. - 25.06. Dortmund (5)
29. - 30.06. Leipzig (9)
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (gesetzl. verpflichtend)
23.11. - 04.12. Lenting (12)
Sachkunde Fettabscheider
24.02. online (5)
24.03. Lenting (8)
02.06. Leipzig (9)
Sachkunde Leichtflüssigkeitsabscheider
25.02. online (7)
25.03. Lenting (9)
Rezertifizierung Fachkunde Abscheider
18.02. online (12)
13.10. Lenting (14)
Fachmann / -frau Entwässerungstechnik
23. - 25.06. (einmalig 2026) Lenting (15)
Live-Webinare
Unsere nächsten Termine
Fettabscheider kompakt
04.02.
10:00 - 11:00 Uhr
Fettabscheider "EasyClean ground Multi" (Drei Funktionen. Ein System)
04.02.
15:00 - 16:00 Uhr
Entwässerungssysteme für gewerbliche Küchen
10.02..
15:00 - 17:00 Uhr
Abdichtung im Verbund nach DIN 18534
11.02.
09:00 - 10:30 Uhr
Bye bye Pumpensumpf 2.0
26.02.
10:00 - 11:00 Uhr
Pumpentechnik kompakt
11.03.
10:00 - 11:00 Uhr
Hybrid-Hebeanlagen kompakt
11.03.
15:00 - 16:00 Uhr
Alles dicht durch Wand und Bodenplatte
12.03.
10:00 - 12:00 Uhr
Moderne Werkstoffe in der Entwässerungstechnik
16.03.
10:00 - 11:00 Uhr
Ablauftechnik kompakt
16.03.
15:00 - 16:00 Uhr
Neue Seminarthemen 2026
AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100
Entwässerungs-systeme für gewerbliche Küchen
Pflegegerecht planen. Normgerecht umsetzen