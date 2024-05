Geberit hat die Badserie Acanto umfassend überarbeitet, sie ist jetzt so vielseitig wie noch nie. Foto: Geberit

Die Badserie Geberit Acanto ist seit 2017 auf dem Markt und zeichnet sich durch ein klares Design und clevere Details aus. Sie sticht im Wesentlichen durch ihre einzigartige Gestaltung mit Glasfronten und ihre speziellen Möbel hervor, wie zum Beispiel der Hochschrank mit zwei praktischen Auszügen. Geberit hat nun die Serie in Bezug auf Technik, Design und Funktionalität überarbeitet. Hierdurch wird die Montage einfacher und der Stauraum besser nutzbar.

Montagefreundliche Lösungen

Um die Montage zukünftig zu vereinfachen, wurde für Acanto auf die bewährte Technik der Geberit Badserien ONE, iCon und VariForm zurückgegriffen. Die Aufhängung und damit die Bohrlöcher befinden sich nun immer an der gleichen Stelle.

Die Acanto Möbel wurden mit hochwertigen Beschlägen und Auszügen der Firma Hettich ausgestattet. Diese Elemente lassen sich einfach feinjustieren. Die Unterschränke und Schubladenelemente der drei Serien ONE, iCon und Acanto verfügen jetzt über exakt das gleiche Montagesystem. Eine neue praktische Schablone, die für alle drei Serien eingesetzt werden kann, erleichtert die Montage der Waschtischunterschränke an der Wand.

Erweiterte Funktionalität schafft mehr Stauraum

Durch die neuen, raumsparenden Geberit Geruchverschlüsse kann bei den Acanto Waschtischunterschränken auf den Siphonausschnitt im oberen Auszug verzichtet werden, wodurch mehr Stauraum in den Schubladen entsteht. Zudem hat in den Acanto Unterschränken künftig das gleiche standardisierte Schubladenordnungssystem und die optionale Schubladenbeleuchtung Platz, wie bei den Serien ONE und iCon.

Den Hochschrank mit zwei Auszügen hat Geberit optimiert. Das schlanke Möbelstück bietet schon in der bisherigen Ausführung cleveren Stauraum. Zukünftig kann der Schrank noch komfortabler genutzt werden. Denn das Möbelstück, das auch ideal als Raumteiler geeignet ist, beherbergt künftig ein neues, übersichtliches Ordnungssystem mit herausnehmbaren Boxen und Einlegeböden, die individuell in der Höhe verstellbar sind.

Darüber hinaus hat der Sanitärhersteller die Acanto Serie mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet, die der Kunde nach Belieben als Zubehör hinzufügen kann. Dazu gehören eine Steckdose sowie eine Komfort- und Schubladenleuchte. Diese lässt sich mit dem ComfortLight des Geberit ONE Spiegelschranks koppeln und sorgt für eine einheitliche Lichtatmosphäre im gesamten Bad. Auch der passende Handtuchhalter lässt sich ohne zu bohren an der Seite des Acanto Waschtischunterschranks anbringen.

Moderneres Design

Ein besonderes Designmerkmal der Geberit Acanto Serie ist die charakteristische Vollfrontoberfläche aus Glas. Bei dieser werden die beiden Farbvarianten Glas weiß und Glas lava erhalten bleiben. Zusätzlich kommen die Farben Weiß lackiert hochglänzend, Weiß lackiert matt und Lava lackiert matt hinzu. Bei den Dekoren hat Geberit die Farben Eiche Melamin-Holzstruktur und Nussbaum Hickory Melamin-Holzstruktur ergänzt. Die Optik des Korpus wird insgesamt moderner. Zukünftig wird auf die bisherige Möbelkante in Eiche Mystik verzichtet, und die Waschtischunterschränke erhalten einen Metallrahmen, der eine elegante Schattenfuge bildet.

Neben der Ausführung von Front und Korpus haben auch die Griffe großen Einfluss auf das Erscheinungsbild eines Badschranks. Die Grifffarbe war bisher bei der Acanto Serie fest vorgegeben. Zukünftig sind die Griffe bei den Waschtisch- und Seitenschränken als Zubehör in verschiedenen Farben erhältlich, die der Kunde nach Wunsch wählen kann.

Mix & Match – über 10.000 Kombinationsmöglichkeiten

Das neue Möbelsortiment der Acanto Serie bietet durch seine große Anzahl an Möbelteilen und

-oberflächen bereits innerhalb der Serie eine hohe Vielfalt. Beispielsweise stehen bei der Acanto Serie fünf Farben zur Verfügung, wahlweise als Glasfront-, Lack- oder Melaminoberfläche.

Geberit hat die Kombinationsmöglichkeiten noch weiter erhöht, indem die Abmessungen der einzelnen Möbel für die Serien ONE, iCon und Acanto angeglichen wurden. Beispielsweise können auf den neuen Metallrahmen der Acanto Waschtischunterschränke eine Vielzahl an Waschtischkeramiken der beiden Serien ONE und iCon ganz einfach aufgesetzt werden.

Die drei Badserien ONE, iCon und Acanto verfügen damit über einheitliche Montagevoraussetzungen. Dadurch hat der Hersteller die Gestaltungsmöglichkeiten vervielfacht. So können die Elemente aller drei Serien künftig miteinander kombiniert werden: Auf der neu geschaffenen Plattform „Mix & Match“ lassen sich die Möbel in Bezug auf Farbe, Größe und Stil dadurch noch vielfältiger zusammenstellen als bisher. Es ergeben sich über 10.000 Kombinationsmöglichkeiten für den Waschplatz. Damit können Installateure und Badplaner noch mehr individuelle Kundenwünsche erfüllen als bisher.

Darüber hinaus bietet die neue Kombinationsfreiheit im Beratungsgespräch die Möglichkeit, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Mit den verschiedenen Stilen lassen sich unterschiedliche Kundengruppen ansprechen. Neben Waschtisch und Waschtischunterschrank sind auch weitere Produkte mit Mix & Match kompatibel, zum Beispiel Hochschränke und Hängeschränke, Spiegel, Wandregale und weitere Accessoires.

Geberit Acanto 2024: noch vielseitiger, noch einfacher

Mit der umfangreichen Überarbeitung von Acanto ist es Geberit gelungen, die Badserie fit für die Zukunft zu machen. So lassen sich die Elemente nicht nur besser montieren und nutzen, sondern auch flexibel mit anderen Systemen kombinieren – eine große Bereicherung für das ganze Sortiment des Unternehmens und eine Multiplikation der Kombinationsmöglichkeiten.