Attraktiver Minimalismus in Design und Preis

Der Erfolg gibt uns Recht: mit der neu im Markt eingeführten Duschabtrennungsserie Koralle SL450 findet der preisbewußte Bauherr und Badsanierer eine langlebige Marken-Qualität zum attraktiven Preis.



Die sonst nur aus gehobenen Produktsegmenten bekannte Attribute wie hohe Transparenz, klare Linienführung und Purismus in der Formensprache sind bei der Entwicklung dieser Serie mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis eingeflossen. Darüber hinaus sorgt das ansprechende, zeitlos gültige Design und die hohe Stabilität der Pendel- und Falttüren für Langlebigkeit und damit auch für mehr Nachhaltigkeit im Bad.



Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Prospekt und der Neuheiten-Preisliste, die sowohl digital als auch in gedruckter Form zur Verfügung stehen.



Ein Produktvideo zeigt Ihnen die Serie im Detail und das Montagevideo visualisiert den leichten Einbau.

