Gute Nachrichten für die Fans unserer beliebten Livit Marmor-Waschtische: Unser Livit Tiny Wash ist jetzt auch in eleganter Marmoroptik erhältlich!

Stilvoll und praktisch

Der Tiny Wash eignet sich perfekt für kleine Bäder oder Gästetoiletten. Sein schlankes Design und der Marmoraufdruck machen dieses Waschbecken zu einem echten Hingucker.

Ein Hauch von Luxus

Marmor ist ein Synonym für Luxus und Eleganz. Mit dem Livit Tiny Wash in Marmoroptik bringen Sie diesen Look auch in Ihr Bad oder Ihre Toilette.

Lernen Sie die Kollektion kennen

Entdecken Sie alles über den Livit Tiny Wash in Marmoroptik auf unserer Website.

