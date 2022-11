Mit dem Architects‘ Darling wurden auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Marken der Baubranche ausgezeichnet. Stiebel Eltron konnte den „Oscar der Baubranche“ in der Kategorie „Klima / Lüftung / Wohnungslüftung“ gewinnen – und das bereits zum fünften Mal. „Ein toller Erfolg für unser Engagement im Bereich Wohnungslüftung“, kommentiert Unternehmenssprecher Henning Schulz. „Das zeigt, dass unsere Marke bei Architekten und Planern fest verankert ist.“

Das Holzmindener Traditionsunternehmen Stiebel Eltron blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der Haustechnik zurück. Vor fast 100 Jahren als Warmwasser-Experte gestartet ist das Unternehmen heute wegweisend, was die nachhaltige Systemtechnik im Gebäude betrifft. Neben der fast 50-jährigen Wärmepumpen-Expertise entwickelt und produziert Stiebel Eltron seit über 20 Jahren Produkte für die kontrollierte Belüftung von Gebäuden. Ob in Gewerbeobjekten, als zentrale Wohnungslüftung oder als dezentrale Lüftungslösung für die Sanierung: Die Holzmindener bieten für jede Anforderung das passende Lüftungssystem. Und das honorieren auch die Architekten und Planer mit der Auszeichnung des Unternehmens zum „Architects‘ Darling“ in der Kategorie „Klima / Lüftung / Wohnungslüftung“.

Architects Darling

Die Heinze GmbH hat erstmals 2011 die Auszeichnung „Architects‘ Darling“ verliehen. Ausschlaggebend für die Wahl sind die Meinungen von Architekten und Planern in ganz Deutschland. In diesem Jahr nahmen insgesamt 1.874 von ihnen an der bundesweit größten, multimedial angelegten Branchenbefragung teil. Ihrem Urteil wiederum stellten sich 171 Hersteller, von denen viele bei der feierlichen Preisverleihung am 9. November 2022 dabei waren. Insgesamt wurden in diesem Jahr 24 Brand-Awards verliehen.