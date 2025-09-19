KERMI ist neuer Partner der Straubing Tigers. Künftig ist der Schriftzug „KERMI Wärmepumpe“ als Patch auf den Hosen der Eishockey-Profis zu sehen. Bildquelle: Straubing Tigers / City-Press GmbH

Der Raumklima-Spezialist KERMI betritt aktuell mit dem Sportsponsoring neue Spielfelder - und ist jetzt auch offizieller Partner der Straubing Tigers. Mit diesem Schritt unterstreicht das in Plattling ansässige Unternehmen seine regionale Verbundenheit und setzt ein starkes Zeichen für die Förderung des Spitzensports in Niederbayern. Künftig wird der Schriftzug „KERMI Wärmepumpe“ auf den Hosen der Eishockey-Profis zu sehen sein.

„Wir sind stolz darauf, einen Spitzenclub aus der Region zu unterstützen, in der wir selbst tief verwurzelt sind. Die Straubing Tigers zeichnen sich - ebenso wie wir - durch hohe Professionalität, Leistungsbereitschaft und den Willen, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen, aus. Umso mehr begrüßen wir diese Partnerschaft und freuen uns, die Entwicklung des Eishockey-Erstligisten aktiv zu begleiten“, sagt Heiko Folgmann, Head of Business Unit Central Europe MBT Climate und in dieser Funktion zuständig für Vertrieb und Marketing der Kermi GmbH.

Auch von den Straubing Tigers kommt positive Resonanz: „Wir freuen uns sehr, mit KERMI ein Unternehmen aus der Region als neuen Partner an unserer Seite zu haben“, sagt Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers. „Die Partnerschaft unterstreicht die enge Verbindung der Straubing Tigers zu Niederbayern und steht gleichzeitig für Innovation und Nachhaltigkeit - Werte, die uns sehr wichtig sind.“

Seit 1960 arbeitet KERMI daran, Gebäude effizienter und klimafreundlicher zu machen. Von Wärmepumpe und -speicher über Flächenheizung/-kühlung und Heizkörper bis hin zu Lüftungssystemen und intelligenter Regelungstechnik bietet das Unternehmen optimal aufeinander abgestimmte Lösungen für ein angenehmes Raumklima bei möglichst geringem Energieverbrauch.