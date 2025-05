BTGA wählt neuen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten

Jan Opländer, Geschäftsführer der Louis Opländer GmbH, ist neuer Präsident des BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. Die Delegierten der BTGA-Mitgliederversammlung wählten ihn am 8. Mai 2025 in Böblingen einstimmig in dieses Amt. Er folgt Bernhard Dürheimer, der den Verband seit 2022 geführt hat und nicht wieder zur Wahl angetreten war. Jan Opländer war seit 2023 Vizepräsident des BTGA und ist seit 2021 Vorsitzender des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung Nordrhein-Westfalen e.V. (ITGA NRW e.V.).