EXHAUSTO: Neu - VEX4000 jetzt auch mit Gegenstromwärmetauscher

EXHAUSTO hat die modulare Lüftungsgeräteserie VEX4000 durch das neue GegenstromwärmetauscherModul CF (Counter flow) erweitert. Dieser hocheffiziente Wärmerückgewinner verhindert insbesondere die Übertragung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Durch die getrennten Luftströme eignet sich das CF-Modul vor allem für den Einsatz im Geschosswohnungsbau, in Multifunktionsbauten, in Gebäuden mit Büros und Produktion sowie in Gesundheits- und ähnlichen Einrichtungen.