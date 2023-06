Die teilgerahmte Serie BLIES bietet höchsten Komfort und glänzt mit unaufdringlichem Design. Elegante Scharniere mit Hebe-Senk-Funktion und hochwertige Griffe und Stabilisatoren unterstreichen den dezenten Look der Duschkabine.

Bei den BLIES Eckeinstiegen Nr. 1 und Nr. 2 lassen sich die Türen nach zwei Seiten aufklappen und bietet mit dem breiten Einstiegsbereich eine bequeme Art des Einstiegs und bei Weglassen der Schwallleiste auch für barrierefreie Bäder geeignet. Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Türsyteme: Drehfalttüren, die sich praktisch und platzsparend an die Wand zusammenfalten lassen und Drehtüren ebenfalls mit Hebe-Senk-Funktion, zur Schonung der Dichtungen. Die Modelle sind in Chromoptik und Edelchrom verfügbar und wie bei allen PUK Duschkabinen können die Duschgläser mittels Lasergravur und Digitaldruck individualisiert werden. Es stehen auch eine große Anzahl an Sondergläsern (Graphit, Braun, Satiniert, Intimstreifen, Intimstreifen mit Verlauf, Diamantglas, Spiegelglas) zur Verfügung, die die Kabine zusätzlich aufwerten.