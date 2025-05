In der SHK-Praxis kommt es oft auf Sekunden an – gerade wenn Flüssigkeiten unkontrolliert austreten. Die DERBLAUE® Unterlegwanne ist deshalb so konzipiert, dass sie in genau diesen Momenten zur Stelle ist: präventiv ausgelegt schützt sie sofort Böden, Oberflächen oder empfindliche Umgebungen – komme, was wolle.

Gefertigt aus einem gewebeverstärkten, strapazierfähigen Material, bietet sie nicht nur zuverlässigen Auslaufschutz, sondern dient auch als mobile Arbeitsunterlage – mit Platz für Werkzeug oder Bauteile. Die hochklappbaren Ränder halten Flüssigkeiten sicher zurück, selbst auf unebenen Untergründen.

Produktmerkmale:

• Spezialmaterial für maximale Flexibilität und Widerstandsfähigkeit

• Hochklappbare Ränder – kein Auslaufen, auch bei größeren Mengen

• Zwei praktische Größen – ideal für Service, Wartung & Reparatur

• Schnell zusammengefaltet und transportbereit

Die Vorteile:

• Zuverlässiger Schutz von Böden und Umgebungen

• Ordnung am Einsatzort – Werkzeug und Ersatzteile stets griffbereit

• Sauberes, professionelles Auftreten beim Kunden

• Mehr Sicherheit, weniger Reinigungsaufwand, geringeres Schadenrisiko

Einfach auslegen – und schon ist alles unter Kontrolle.

Jetzt mehr erfahren: www.derblaue.com

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com