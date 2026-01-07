Leider ist in Kundengesprächen oft eine Kaufrückhaltung in Sachen Whirlwannen zu spüren. Nicht selten kommt der Einwand: „Das ist doch unhygienisch“ oder Kunden sind sich unsicher und fragen: „Muss man hier in Sachen Pflege viel beachten?“

Dabei kann es so einfach sein. Alle Schröder Whirlsysteme sind in Sachen Hygiene optimiert. Nicht nur, dass alle Düsenblenden von vorne einfach wechselbar sind, auch hinter der Wanne geht es hier hygienisch zu.

Alle Rohrleitungen sind so verlegt, dass das Wasser nach dem Baden auch wieder herausläuft. „Gefährliche Wassersäcke“ gibt es hier nicht. Somit haben Flocken & Co keine Chance.

Bei allen elektronischen Whirlsystemen werden die Luftdüsen nach dem Baden automatisch nachgetrocknet. Bei der Perfect- und Power-Serie zusätzlich auch alle Wasserdüsen. Schlechte Chancen für Restwasser!

Wer noch eins draufsetzen möchte, der kann bei seiner Whirlwanne als Option eine Frischwasserspülung wählen. Dann werden vor dem Nachtrocknen erst einmal die Rohrleitungen und Düsen mit frischem Wasser durchgespült. Immer. Automatisch!

Schröder Wannentechnik steht für perfekte und hygienische Whirltechnik!

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Außerdem finden Sie weitere Informationen zu den Whirlsystemen sowie weitere Produkte aus unserem Sortiment im Katalog.