interdomus Haustechnik: Orientierung und Gemeinschaft auf den interdomus Haustechnik Cheftagen

Unter dem Motto „Werte leben. Werte schätzen!“ erhalten die Teilnehmer an den interdomus HaustechnikCheftagen am 29. September in Dreieich viele relevante Informationen, die ihnen bei den immer größer werdenden unternehmerischen Herausforderungen Hilfestellung im Betriebsalltag geben sollen. Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik und Marcel von Zons, Gründer und Geschäftsführer von SHK-INFO, führen auch in diesem Jahr wieder gemeinsam durch die schon traditionelle Veranstaltung der stärkten SHK-Verbundgruppe.