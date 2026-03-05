SANHA: BIM & Revit - Planen mit System!
Ob Neubau oder Sanierung: Digitale Planung wird zum Standard. BIM spielt dabei eine entscheidende Rolle, um Bauvorhaben schneller und damit auch kostensparender abzuschließen.
Für alle SANHA®-Systeme stellen wir daher seit langem BIM‑fähige Datensätze bzw. Produktdaten zur Verfügung, inklusive Schnittstellen für gängige Planungstools wie Trimble Nova (ehemals Plancal Nova).
Das sorgt für:
- höhere Planungssicherheit
- weniger Kollisionen
- präzisere Ausschreibungen
- effizientere Projektabläufe
SANHA GmbH & Co. KG
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45219 Essen
Deutschland
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