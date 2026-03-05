05.03.2026  Pressemeldung Alle News von SANHA

SANHA: BIM & Revit - Planen mit System!

Ob Neubau oder Sanierung: Digitale Planung wird zum Standard. BIM spielt dabei eine entscheidende Rolle, um Bauvorhaben schneller und damit auch kostensparender abzuschließen.

Für alle SANHA®-Systeme stellen wir daher seit langem BIM‑fähige Datensätze bzw. Produktdaten zur Verfügung, inklusive Schnittstellen für gängige Planungstools wie Trimble Nova (ehemals Plancal Nova). 

Das sorgt für:

  • höhere Planungssicherheit
  • weniger Kollisionen
  • präzisere Ausschreibungen
  • effizientere Projektabläufe

👉 Mehr über BIM & Revit erfahren!

SANHA GmbH & Co. KG
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ImTeelbruch 80
45219 Essen
Deutschland
Telefon:  02054 - 925-0
www.sanha.com
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Mareli Systems Deutschland GmbH

DESTATIS:

10.09.2026

Inflationsrate im August 2026 bei +2,9 %
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

11.09.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juni 2026: +15,8 % gegenüber Juni 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2026

Großhandelspreise im August 2026: +6,8 % gegenüber August 2025
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Quelle: destatis.de

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