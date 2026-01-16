Ein Badezimmer, das heute überzeugt, morgen noch bequem ist und auch in 20 Jahren passt. In diesem Online‑Seminar rücken wir die DIN 18040 - Teil 2 in den Mittelpunkt. Wir zeigen, wie sich die Norm sinngemäß im Sanierungsfall anwenden lässt und wo normenergänzende Lösungen besonders sinnvoll sind.

Zugleich öffnen sich Förderperspektiven! Nachdem beim KfW-Programm „Altersgerechtes Umbauen“ 2025 nur noch die Kreditvariante zur Verfügung stand, sollen ab 2026 wieder Kredit und Zuschuss möglich sein.

Das Zusammenspiel von Normanforderungen und KfW‑Kriterien bringt überraschend viele Chancen für langlebige, komfortable und finanzierbare Badmodernisierungen. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie pragmatische Ansätze, mit denen aus Sanierung echte Zukunftsinvestitionen werden.

Inhalt:

Neue Bäder nach DIN und/oder KfW-Programm

Mit Sicherheit duschen

Komfort am Waschplatz

Tipps für das WC

Infos zum KfW-Programm

Termine:

1. Mittwoch, 21. Januar 2026 | 10:00 – 11:00 Uhr

2. Dienstag, 17. März 2026 | 09:30 – 10:30 Uhr

3. Mittwoch, 27. Mai 2026 | 13:30 – 14:30 Uhr

4. Donnerstag, 09. Juli 2025 | 10:30 – 11:30 Uhr

5. Dienstag, 29. September 2026 | 14:00 – 15:00 Uhr

6. Dienstag, 24. November 2026 | 11:00 – 12:00 Uhr

Eine Stunde - kompaktes Wissen - die wichtigsten Infos zur Sanierung barrierefreier Badezimmer mit DIN 18040 und KfW-Förderung.

