Lüftungsexpertise von Profis für Profis: Beim Winterprogramm der Pluggit Academy 2025 erhalten Planer, Energieberater und SHK-Profis wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit. Bild: Pluggit GmbH, München

Ob DIN-Normen, Förderungen oder innovative Produktlösungen: Die Pluggit Academy bietet TGA-Fachleuten im Winter 2025 ein kompaktes Weiterbildungsprogramm mit praxisnahen Webinaren rund um Lüftungstechnik, Normen und Fördermöglichkeiten. Hier erhalten Planer, Energieberater und SHK-Profis wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit.

Die Anforderungen an moderne Gebäude steigen stetig – insbesondere im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung. Für TGA-Fachleute, die ihre Expertise vertiefen und auf dem neuesten Stand bleiben möchten, bietet die Pluggit Academy auch im Winter 2025 ein hochwertiges und praxisorientiertes Weiterbildungsprogramm live aus dem Pluggit Studio.

Das Winterprogramm im Überblick:

Frischluft AIRkenntnisse – DIN 1946-6 verständlich erklärt

03. November 2025

Ein Muss für alle, die mit der Planung und Umsetzung von Lüftungskonzepten zu tun haben. Die Veranstaltung beleuchtet die Anforderungen der DIN 1946-6 und zeigt praxisnahe Lösungsansätze – inklusive DENA-Fortbildungspunkte.

PluggCompact – Produktwebinar für dezentrale Lüftung

27. November 2025

Ideal für Sanierung und Neubau: Das Webinar stellt das kompakte Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung vor und zeigt, wie es effizient und normgerecht in Projekte integriert werden kann.

Förderwelt AIRklärt – GEG & Klimaschutzgesetz im Fokus

Dezember 2025

Welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell für Wohngebäude? Welche Anforderungen stellt das GEG? Dieses Webinar bietet einen kompakten Überblick über gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderprogramme – inklusive DENA-Fortbildungspunkte.

Warum Wohnraumlüftung? – Systemvergleich & Planungstipps

04. Dezember 2025

Zentrale oder dezentrale Lüftung? Dieses Webinar hilft bei der Entscheidungsfindung und zeigt, wie sich unterschiedliche Systeme sinnvoll planen und umsetzen lassen – speziell für TGA-Planer und SHK-Fachbetriebe.

Die kostenfreien Webinare richten sich gezielt an Fachplaner, Ingenieure, Energieberater und SHK-Fachbetriebe. Sie vermitteln fundiertes Wissen rund um Lüftungssysteme, Normen, Fördermöglichkeiten und Produktlösungen. Dabei stehen sowohl technische Inhalte als auch die praktische Umsetzung im Fokus. Die Live-Webinare sollen zudem zum regen Austausch einladen.

