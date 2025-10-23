23.10.2025  Pressemeldung Alle News von Villeroy & Boch

Villeroy & Boch: KOMPETENZWOCHE HAUSTECHNIK 2025

Vom 24. bis 28. November 2025 findet erneut die Kompetenzwoche Haustechnik statt.

Referenten unterschiedlicher Industrieunternehmen halten interessante Fachvorträge rund um die Haustechnik wie Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene, Komfort und Betriebssicherheit.

In diesem Rahmen präsentieren Kai Spandau und Jörg Karrenbauer von Villeroy & Boch innovative Ansätze bei der Badrenovierung.

Es geht um Vorfertigungs- und Nachrüstoptionen für die Individualisierung und flexible Anpassungen im Bad unter Berücksichtigung veränderter Standards und Anforderungen im Markt.

WANN?
25.11.2025 um 9:00 Uhr

Erweitern Sie Ihr Wissen und sammeln Sie gleichzeitig Fortbildungspunkte bei der dena.

