Referenten unterschiedlicher Industrieunternehmen halten interessante Fachvorträge rund um die Haustechnik wie Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene, Komfort und Betriebssicherheit.



In diesem Rahmen präsentieren Kai Spandau und Jörg Karrenbauer von Villeroy & Boch innovative Ansätze bei der Badrenovierung.



Es geht um Vorfertigungs- und Nachrüstoptionen für die Individualisierung und flexible Anpassungen im Bad unter Berücksichtigung veränderter Standards und Anforderungen im Markt.



WANN?

25.11.2025 um 9:00 Uhr



Erweitern Sie Ihr Wissen und sammeln Sie gleichzeitig Fortbildungspunkte bei der dena.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Ihr Villeroy & Boch Team

Jetzt kostenlos anmelden