Villeroy & Boch: KOMPETENZWOCHE HAUSTECHNIK 2025
Referenten unterschiedlicher Industrieunternehmen halten interessante Fachvorträge rund um die Haustechnik wie Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene, Komfort und Betriebssicherheit.
In diesem Rahmen präsentieren Kai Spandau und Jörg Karrenbauer von Villeroy & Boch innovative Ansätze bei der Badrenovierung.
Es geht um Vorfertigungs- und Nachrüstoptionen für die Individualisierung und flexible Anpassungen im Bad unter Berücksichtigung veränderter Standards und Anforderungen im Markt.
WANN?
25.11.2025 um 9:00 Uhr
Erweitern Sie Ihr Wissen und sammeln Sie gleichzeitig Fortbildungspunkte bei der dena.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Ihr Villeroy & Boch Team