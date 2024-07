Drei vollautomatisierte Modi für angenehmes Klima ohne Festinstallation

Inverter-Technologie: kompromisslos energieeffizient, stark und leise

Schnelle Kühlung von Räumen mit einer Größe von bis zu 46 m²

Cool bleiben heißt die Devise - auch wenn das Thermometer draußen 30°C und mehr anzeigt. Mit dem neuen Cool 5000 stellt Bosch Home Comfort das neue Spitzenmodell der mobilen Klimageräte aus der Cool-Serie vor. Als erstes mobiles Klimagerät mit Inverter-Technologie ermöglicht der Cool 5000 eine besonders leise und energiesparende Kühlung. Einfache Nutzung auch in Mietobjekten, in denen eine Festinstallation nicht möglich ist.

Inverter-Technologie für noch mehr Leistung und Komfort

Der Sommer steht vor der Tür und somit stellt sich wieder die Frage, wie man die kommenden Monate bei Temperaturen jenseits der 30 Grad in den eigenen vier Wänden für ein angenehmes Raumklima sorgen kann. Wie gerufen kommt der neue Cool 5000 von Bosch Home Comfort. Als erstes mobiles Klimagerät ist er mit der Inverter-Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht eine variable Drehzahlsteuerung, was in der Praxis eine Vielzahl an Vorteilen gewährleistet. Im Gegensatz zu Geräten ohne Inverter-Technologie kann hier die Wunschtemperatur schnell erreicht und präzise, ohne Temperaturschwankungen, gehalten werden. Dadurch wird eine hohe Energieeffizienz und ein besonders angenehmes und stabiles Raumklima erreicht. Abrupte Starts und Stopps werden vermieden, das Gerät arbeitet durch die stufenlose Drehzahlregelung ruhig und geräuscharm. Konkret bedeutet das zum einen eine schnellere Kühlung von Räumen bis zu einer Größe von 46 m² bei einer gleichzeitigen Energieersparnis von bis zu 30 Prozent, und zum anderen eine erholsame Nachtruhe sowie entspanntes Arbeiten dank des angenehm leisen Betriebs bei 44 dB(A). Mit dem Cool 5000 können auch Bewohner von Mietobjekten auf Funktionen zurückgreifen, die bisher nur vergleichbaren Split-Klimageräten als Festinstallation vorbehalten waren.

Intelligente Funktionen ganz einfach nutzen

Das selbsterklärende Display sowie die Fernbedienung mit Timerfunktion sorgen für eine einfache Gerätesteuerung beim Cool 5000. Dank praktischer Griffe und Rollen lässt sich der Aufstellort des kompakten Klimageräts schnell verändern und Kühle ist immer da, wo man sie braucht. Die Neuheit verfügt über ein integriertes Schlauchkonzept, das den Abluftschlauch schneller zum Einsatz bringt und gleichzeitig den Transport und die Aufbewahrung erleichtert. Das mitgelieferte Montageset erlaubt eine problemlose Befestigung des Abluftschlauches an fast jedem Fenster. Jegliche Einstellungen werden entweder bequem per Fernbedienung oder direkt am übersichtlichen LED-Soft-Touch-Display vorgenommen.

Mit nur einem Klick ausgeschlafen, entspannt und konzentriert bleiben

Der Cool 5000 glänzt aber nicht nur durch seine räumliche Flexibilität. Die Funktion „Bosch Easy Cool Select“ umfasst drei vollautomatisierte Klimatisierungsmodi. Diese sind per Klick wählbar und ermöglichen angenehme Raumtemperaturen in jeder Lebenssituation. Der Ruhe-Modus reduziert Geräusche auf ein Minimum und sorgt so für maximale Konzentration im Home-Office. Im Auto-Modus wird die Kühlleistung automatisch basierend auf zuvor eingestellten Temperaturen sowie dem aktuellen Raumklima angepasst. Im Schlaf-Modus werden alle Leuchten des Geräts ausgeschaltet und das Raumklima passend zu den Schlafzyklen reguliert. Eine Stunde nach dem Einschalten steigt die Raumtemperatur um ein Grad, nach einer weiteren Stunde um ein weiteres Grad. Diese schonende Temperaturanpassung sorgt für ein gesundes Raumklima und minimiert das Erkältungsrisiko. Die Klimageräte der Cool-Serie fungieren als praktische 3-in-1-Lösung. Sie vereinen Kühlungs-, Entfeuchtungs- und Ventilatorfunktionen. Mit der Entfeuchtungsfunktion entfernt der Cool 5000 bis zu 50 Liter Wasser pro Tag aus der Luft, die Ventilation mit drei Drehzahlstufen sorgt stets für eine kühle Brise, wenn gewünscht. So gewährt der Cool 5000 höchsten Komfort.

Leises, effizientes und leistungsstarkes Kühlen

Mit einer Kühlleistung von 3,4 kW ist das Kühlen von Räumen bis zu einer Größe von bis zu 46 m² möglich. Die neue Inverter-Technologie erreicht eine schnellere Kühlung, eine präzise Temperatursteuerung sowie einen besonders leisen Betrieb bei angenehmen 44 dB. Alle Geräte der Cool-Serie von Bosch werden mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben, das sich durch ein geringes Erderwärmungspotenzial auszeichnet und so den CO2-Fußabdruck verkleinert. Der Cool 5000 ist für die Kühlfunktion mit der Energieeffizienzklasse A+ gekennzeichnet. Das Gerät verfügt wie bereits der Cool 2000 und der Cool 4000 außerdem über einen hochwertigen Staubfilter und einen praktischen 24-h-Timer. So wird wohltuendes Raumklima zu jeder Tageszeit Realität.

Der Cool 5000 ist ab Juni 2024 erhältlich.