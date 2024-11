Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Meisterteam-Mitglieder,



ein organisiertes Lager bedeutet zufriedene Mitarbeiter, einen höheren Gewinn und die Entlastung, die Sie sich als Inhaber/Geschäftsführer wünschen.

Erfahrungsgemäß sind etwa 80% aller Materialien, die Sie für eine Kommission bestellen, Standardmaterialien. Diese Standardmaterialien umfassen bei Tischlern rund 1.400 Artikel.

Zukünftig wird dieses Material – auch in großen Betrieben – nicht mehr von Ihnen persönlich, sondern von einem speziell geschulten Mitarbeiter bestellt. Zudem wird die professionelle und qualitative Wareneingangsprüfung dafür sorgen, dass Sie nur bei kritischen Lieferfehlern informiert werden. Der Rest funktioniert störungsfrei und geräuschlos. Damit entfallen mindestens 90% der Informationen über Lieferungen.

Die Retouren-Abwicklung und die Überwachung der Gutschriften werden ausschließlich Verwaltungstätigkeiten sein. Die damit eingesparte Arbeitszeit für Sie kann für sorgfältige Planung und Bestellung des Kommissionsmaterials (und somit für mehr Umsatz) verwendet werden. Denn Zeit ist kostbar.

Ihre Mitarbeiter sind produktiver UND zufriedener

Sie erhalten Platz, Ordnung & Transparenz

Sie senken massiv Ihre Kosten

Ihre Investition rechnet sich in wenigen Monaten

Ihr Betrieb wird fit für Expansion oder Nachfolge

Einige Meisterteam-Fachbetriebe arbeiten bereits seit Jahren mit dem Paulus-Lager®.

Lesen Sie hier über ihre Erfahrungen:

„Mit dem Paulus-Lager® haben wir innerhalb von zwei Jahren die Produktivität pro Mitarbeiter um 11 Prozent gesteigert. Den Umsatz um 14 Prozent. Da dieses Wachstum mit der gleichen Mannschaft, ohne Neueinstellung, möglich war, stieg der Gewinn sogar um 55 Prozent. All dies hätten wir ohne das Paulus-Lager nie geschafft. Es wird auch von den Mitarbeitern gelebt. Jeder hat seinen Pflegebereich und achtet darauf, dass dort alles sauber ist. Das funktioniert wirklich gut. Ich persönlich habe wesentlich weniger Stress. Vorher hingen 90 Prozent der Lagerbestellungen an mir. Dies erledigen jetzt komplett meine Bürodamen. Einen Tag in der Woche habe ich mehr Zeit. Diesen investiere ich in die Unternehmensführung und habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich auch mal eine Stunde früher nach Hause gehe.“

GF Kurt Fornefett GmbH Bautischlerei, Melsdorf b. Kiel, Betriebsgründung: 1962, Mitarbeiter: 30, Mitglied im Meisterteam: seit 1999

Nutzen Sie das Jahr 2024, in dem (leider) einige Betriebe nicht so einen hohen Auftragseingang haben wie sonst, um in Lagerwirtschaft und Strukturen zu investieren.