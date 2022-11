HERZCON

Nicht umsonst wird HerzCON als "HERZstück der Regeltechnik" bezeichnet. Der Alleskönner hat bereits international alle Herzen reüssiert, ist zigtausendfach in zahlreichen Ländern in Verwendung und bekommt ausschließlich Komplimente für seine Funktionen, seine leichte und schnelle Montage und sein kompaktes Design. Doch was genau macht HerzCON so unverzichtbar?