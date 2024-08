Im Ein- und Zweifamilienhaus sind Wärmepumpen mittlerweile eine Selbstverständ­lichkeit. Wie sorgt man in größeren Objekten, etwa in der Wohnungswirtschaft oder in Hotels, nachhaltig für Wärme und Warmwasser? Natürlich auch mit Wärmepumpen - und zwar als Kaskaden, die bei besonders großem Trinkwarmwasserbedarf zusätz­lich mit einer Heißwasser-Wärmepumpe ergänzt werden können.

Gebündelte Kraft mit bis zu 138 kW

In einer Kaskade lassen sich bis zu sechs Ecodan Wärmepumpen zusammenschalten. Ein intelligenter Kaskaden-Masterregler steuert dabei in Abhängigkeit von der erforder­lichen Heizleistung die Leistung des Gesamtsystems. So sind hohe Effizienz und eine gleichmäßige Laufzeitnutzung der einzelnen Module stets gewährleistet. Außerdem zeichnet sich die Anlage aufgrund der redundanten Struktur durch eine hervorra­gende Ausfallsicherheit aus.

Zusätzliche Power für Heißwasser

Bei Mehrfamilienhäusern ab 12 Wohneinheiten, Hotels oder anderen Objekten mit hohem Trinkwarmwasserbedarf ist eine QAHV Heißwasser-Wärmepumpe eine attrak­tive Zusatzausstattung für die Kaskade. Sie ist als 40-kW-Monoblock-Gerät in der Lage, bis zu 90 °C heißes Wasser zu liefern - und zwar auch bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C. Ihre Integration in andere Systeme von Mitsubishi Electric gelingt dank einheitlicher Regeltechnik und umfangreichem Zubehör nahtlos.

Setzen Sie auf ein einzigartig breites Sortiment

Mitsubishi Electric hat sich als Technologieführer für Inverter seit Jahren voll auf Wärmepumpen spezialisiert. Damit stehen Ihnen heute für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete durchdachte und hocheffiziente Lösungen zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Überblick zu verschaffen!

