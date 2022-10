Am 1. September fiel der Startschuss für acht neue Nordwest-Auszubildende. Damit begann für die angehenden Kaufleute und Informatiker eine spannende und lehrreiche Zeit in den vielseitigen Ausbildungsfeldern des europaweit tätigen Einkaufsverbandes.

Ob als Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandelsmanagement, im E-Commerce oder als Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung: „Bei Nordwest haben junge Menschen die Möglichkeit, einen Beruf ganz nach ihren persönlichen Neigungen zu erlernen und sich gleich mit Ausbildungsstart voll einzubringen“, weiß Alina Kaspereit, Nordwest-Ausbildungsverantwortliche, zu berichten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Dortmund-Phoenix West insgesamt 17 Auszubildende.

Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in der Berufsschule werden die Auszubildenden von Anfang an in ihren jeweiligen Abteilungen sofort vollumfänglich in das Tagesgeschäft eingebunden. Dabei erhalten die jungen Menschen wichtige Kenntnisse des dreistufigen Vertriebs entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Entsprechend lernen sie auch die unterschiedlichen Perspektiven der Handels- und Lieferantenpartnerseite kennen. Außerdem betreuen sie ihren eigenen Ausbildungsblog, der potenzielle Bewerber zu allen Themen rund um die Ausbildung aus erster Hand informiert sowie zu Projekten im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Das vielseitige und lehrreiche Ausbildungskonzept kommt gut an. In diesem Jahr erhielt Nordwest von der Ertragswerkstatt GmbH bereits zum zehnten Mal die Ehrung „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

Bestätigt wird das Konzept auch durch die stets sehr guten Ergebnisse, die die Nordwest-Auszubildenden bei ihren Abschlussprüfungen vor der IHK erzielen - so auch in diesem Jahr.

Im Juni haben vier Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement erfolgreich verkürzt und mit den Noten „gut“ abgeschlossen. Die nun ehemaligen Auszubildenden wurden in ihren Wunschabteilungen übernommen: im Technischen Handel, im Service-Center, im Bereich Heizung & Installation sowie in Handwerk & Industrie. Die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte hat bei Nordwest eine lange Tradition: Um den Geschäftserfolg nachhaltig sicherzustellen, investiert Nordwest gezielt in die eigenen Nachwuchskräfte, um von vornherein das notwendige Fach- und Branchenwissen sowie das entsprechende Netzwerk und Geschäftsverständnis zu vermitteln.