Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach gehört laut einer Studie der Fachhochschule Dortmund zu den Hidden Champions der Black Forest Power Region. Mit insgesamt 44 nach wissenschaftlichen Kriterien erfassten Unternehmen sticht die Region durch eine einzigartige Dichte an Hidden Champions heraus. Copyright: Hansgrohe SE

Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach gehört zu den Hidden Champions der Region. Das ergab eine von der regionalen Wirtschaftsförderung nectanet GmbH in Auftrag gegebene Studie der Fachhochschule Dortmund. Die Untersuchung bietet einen wissenschaftlich validierten Nachweis für die Anzahl und Dichte der Hidden Champions in der Region. Mit insgesamt 44 Unternehmen schafft es die Black Forest Power Region in die TOP5 unter den deutschen Wirtschaftsregionen, gab nectanet am 28. Novemeber 2024 bekannt.

Der global agierende Anbieter von Design- und Premiumprodukten für Bad und Küche betreibt in der Region je zwei Werke in Schiltach und Offenburg sowie je eines in Alpirsbach und Willstätt. „Der Ursprung der Hansgrohe Group liegt in der hochinnovativen Region des Schwarzwalds. Hier schlägt das Herz unseres Unternehmens bis heute und Schiltach ist seit der Unternehmensgründung 1901 Stammsitz“, sagt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe SE. „Vom Kinzigtal aus sind wir international gewachsen und betreiben heute weltweit 35 Gesellschaften und 21 Verkaufsbüros und liefern unsere Produkte in über 150 Länder. Wir freuen uns, dass die Bedeutung und Stärke der Wirtschaft im ländlichen Raum mit der wissenschaftlichen Studie der FH Dortmund mehr Aufmerksamkeit findet.“

Der Leiter der Studie, Professor Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund, hatte die Schwarzwaldregion analysiert und die Klassifizierung der versteckten Perlen der Wirtschaft anhand ihrer Marktposition, ihres Umsatzes und Bekanntheitsgrads vorgenommen. Bei der Marktposition beispielsweise muss das Unternehmen unter den TOP3 in der Welt oder auf TOP1 des Heimatkontinents rangieren, um nominiert zu werden. Die Untersuchungen ergaben, dass sich die Hidden Champions der Region durch ein anspruchsvolles Führungsverständnis, eine mentale Internationalisierung, kundenzentrierte Innovation und operative Exzellenz auszeichnen.

Weitere Informationen zur Studie finden sich unter: www.nectanet.de