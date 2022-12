Bei Wohnanlagen, Gewerben und Industrie sollten Enthärtungsanlagen weiches Wasser zur Verfügung stellen und idealerweise auch bei schwankenden Rohwasserhärten konstant die gewünschte Weichwasser-Qualität liefern. Diese Ansprüche erfüllen nur die Geräte der i-soft TGA-Serie von JUDO. Die Enthärtungsanlage i-soft TGA 7,5, die JUDO neu präsentiert, ist noch platzsparender und flexibler einsetzbar.

Das Besondere der i-soft TGA Serie ist der modulare Aufbau: Die Anlage besteht aus DIN-DVGW-geprüften Einzelmodulen. Sie bietet höchste Performance und Flexibilität für größere Gebäude mit bis zu 200 Wohneinheiten. Darüber hinaus sorgt sie für wesentliche Hygiene-Vorteile: Der i-soft TGA ist der einzige Enthärter in dieser Größenordnung, der über stagnationsfreie Betriebsabläufe verfügt – ein Vorteil des modularen Aufbaus. Alle Enthärtersäulen, die sich nicht in der Regenerationsphase befinden, sind parallel in Betrieb und werden zwangsdurchströmt. Stagnationswasser kann sich währenddessen gar nicht erst bilden. Die Anlage überwacht die vom Wasserwerk gelieferte Wasserqualität permanent und passt die Verschnittwassermenge vollautomatisch an – ganz gleich, welchen Härtegrad das Wasserwerk gerade liefert. Die WunschWasser-Qualität stellt der Betreiber bequem per Knopfdruck ein. Alles andere erledigt der i-soft TGA von selbst. Die neue TGA 7,5 ist zudem dank innovativer Flansch-Technologie besonders platzsparend und flexibel einsetzbar.

Neben 24 Stunden weichem Wunsch Wasser bieten die vollautomatischen Enthärtungsanlagen je nach Ausführung auch die Steuerung per App oder Sprachsteuerung. Damit bringen die Anlagen einen echten Mehrwert für Ein- und Mehrfamilienhäuser für bis zu 200 Wohneinheiten.