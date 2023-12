Am 1. Dezember sprach Georg Weber, Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe, im Rahmen der COP28 Leadership Interviews über Wassermanagement. Bild: WILO SE

Die Wilo Gruppe nimmt an der 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP28 teil, die vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai stattfindet. Hauptziel der Konferenz ist es, Wege zu finden und Vereinbarungen zu treffen, um die Klimaziele von Paris zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad umzusetzen.

Der Klimawandel führt schon jetzt zu einer starken Zunahme von Umweltkatastrophen, die im Zusammenhang mit Wasser stehen, zum Beispiel Überschwemmungen und Dürren. Hinzu kommt steigende Unsicherheit in der Wasserversorgung, was nicht nur das Trinkwasser betrifft, sondern auch die Nahrungsmittelversorgung. „Die Klimakrise ist auch eine Wasserkrise“, sagt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Als multinationaler Technologiekonzern mit einem vollständig auf Transformation ausgelegten Portfolio liefern wir bereits heute hocheffiziente und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.“

Im Rahmen der COP28 Leadership Interviews sprach Georg Weber, Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe, am 1. Dezember über Wassermanagement. „Der globale Wasserverbrauch ist enorm, die zudem sehr ungleich verteilten Frischwasserreserven schrumpfen. Ineffiziente Systeme führen zu einer enormen Wasserverschwendung. Hinzu kommt, dass die Aufbereitung von Schmutzwasser häufig vernachlässigt wird. Milliarden Menschen werden 2050 von Wasserknappheit betroffen sein“, betont Georg Weber. „Nachhaltiges Wassermanagement kann die Folgen des Klimawandels abmildern.“

An der „Conference of the Parties“ (COP) nehmen 198 Vertragsstaaten teil, außerdem Vertreter nationaler und internationaler Organisationen und NGOs sowie Vertreter der privaten Wirtschaft. Gerade die Rolle des privaten Sektors wird zunehmend wichtiger, wenn es um die praktische Umsetzung der Klimaziele und Lösungen für Probleme infolge des Klimawandels geht. „Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir als Menschen heute stehen“, sagt Oliver Hermes weiter. „Wir bei Wilo begegnen diesem Megatrend mit hocheffizienten Produkten und Lösungen, verantwortungsbewusstem Management und starken Partnerschaften.“