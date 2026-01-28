Neue Generation Solarregler TDC Smart von SOREL jetzt erhältlich! Solarerträge auf dem Smartphone ablesen, den Anlagenstatus aus der Ferne überprüfen und fernparametrieren - die neue Reglergeneration TDC Smart von SOREL bringt die Solarthermie ins Digitalzeitalter.

Die Modelle Basic, Compact und Advance haben Serienreife erlangt und sind nun erhältlich, um verschiedenste Solaranlagen von einfach bis komplex sicher zu regeln.

Die Funktionstiefe aus 35 Jahren Solarthermie-Erfahrung zeigt sich im Umfang der Konfigurationsmöglichkeiten und Schutzfunktionen, mit denen für unterschiedlichste Anlagenaufbauten ein sicherer und energieoptimierter Betrieb gewährleistet werden kann.

+++ Sonnenklare Bedienerführung als Erkennungsmerkmal +++

Trotz des großen Funktionsumfangs bleibt die Bedienung der TDC Smart-Serie intuitiv. Das kapazitive Farbtouch-Display ermöglicht ein modernes User Interface, welches gemeinsam mit der großflächigen Glasfront ein edles Design schafft. Die Usability wird durch bewährte Features wie den integrierten Inbetriebnahme-Assistenten, animierte Systemgrafiken und die Volltext-Erklärungen aller Einstellparameter hochgehalten. Die Montagefreundlichkeit ist durch die Verwendung komfortabler Push-In-Klemmen und das platzsparende Elektroniklayout für ein Plus an Bewegungsfreiheit weiter erhöht worden.

+++ Ins WLAN ohne Zusatzgeräte +++

Ein besonderes Merkmal der TDC Smart-Serie ist der integrierte WiFi-Chip, mit dem jedes Solarsystem einfach internetfähig wird – ohne Zusatzgerät und die damit verbundenen Gerätekosten und Installationsaufwände. Den Nutzungsgewohnheiten des Endkunden, der vom Auto bis zum Wechselrichter die Einbindung seiner Endgeräte ins Internet zunehmend voraussetzt, wird somit auch für die Solarthermie entsprochen. Um die Verbindung herzustellen, können Nutzer einfach das lokale WLAN auswählen und das Passwort eingeben. Besondere Netzwerkkenntnisse oder -konfigurationen sind hierfür nicht erforderlich.

+++ SOREL Connect App für Ertragsstatistiken und Fernwartung +++

Mit der SOREL Connect App bietet der Internetzugang jeder Nutzergruppe das, was sie sucht. Der Endkunde kann bequem vom Sofa aus seinen Anlagenstatus einsehen oder Freunden und Familie die Energieeinsparungen seines Solarsystems vorführen. Der Vollzugriff auf das Reglermenü ermöglicht dem Handwerker, ortsunabhängig und in Echtzeit die Anlagen seiner Kunden fernzuparametrieren und zu optimieren. Und Systemherstellern eröffnen sich neuartige Chancen für Services und Datenanalysen zur Verbesserung von Prozessketten und Produkten.

+++ OEM-Anpassungen für Solar, Frischwasser und Wohnungsstationen +++

Die TDC Smart-Serie ist sowohl als Standardlösung über den Fachhandel, als auch als OEM-Plattform für Systemanbieter verfügbar. Für letztere besteht zusätzlich die Möglichkeit für regeltechnische Anpassungswünsche, weitere Konnektivitätsbausteine als auch gestalterische Anpassungen zur Betonung des Markendesigns. Die zwei Gehäusegrößen orientieren sich zudem an etablierten Standardmaßen, um die Integration in bestehende Solargruppen zu erleichtern.

Neben der TDC Smart-Serie für Solarthermie kann die zugrunde liegende Plattform auch für andere OEM-Anwendungen wie zentrale Frischwassersysteme und Wohnungsstationen eingesetzt werden. Neben einem besonders intelligenten Algorithmus, der auch bei Lastschwankungen für eine schnelle und stabile Zapftemperatur sicherstellt, fließt die langjährige Erfahrung mit anspruchsvollen Regelfunktionen wie Primärmischer, Frischwasserkaskaden oder die Kombination mit witterungsgeführten Heiz- und Kühlkreisen in ein großes Repertoire an wählbaren Regelfunktionen ein.

SOREL ist seit 1991 deutscher Hersteller von elektronischen Temperaturregelungen für die Heizungsindustrie. Den TDC Smart in 90 Sekunden erleben Sie im Video auf www.sorel.de/regler/solarregler-tdc-smart/.