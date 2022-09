Ab dem 1. September 2022 übernimmt die Taconova Group, führender Hersteller innovativer hydraulischer Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Geschäftstätigkeiten der Heatlink Technical Solutions Limited und der Heatlink Client Services. Die Geschäftstätigkeiten des im britischen Sheffield ansässigen Anbieters für intelligente Heizungs- und Warmwasserlösungen werden in die neu gegründete Taconova UK Limited übertragen. Damit bündeln die beiden Firmen das gemeinsame Know-how unter einem Dach.

Die Taconova UK Limited wurde von der Taconova Group eigens für das UK-Geschäft neu gegründet und plant, dieses in Zukunft weiter auszubauen. So wurden alle bestehenden Heatlink-Mitarbeiter von Taconova übernommen. Mit Glenn Nixon, National Account Manager OEM/Distribution, und Justin Allen, HIU Sales & Specification Manager, haben zudem bereits zwei neue Mitarbeiter mit Vertriebsschwerpunkt ihre Tätigkeit aufgenommen. Neben dem bestehenden Angebot der Heatlink wird die Tacononva UK Limited das gesamte Taconova-Portfolio aus den Kompetenzfeldern Hydraulischer Abgleich, Flächenheizungen, Systemtechnik, Armaturentechnik und Pumpentechnik in UK vertreiben.

Ausbau der bestehenden Partnerschaft

„Wir freuen uns sehr, in Zukunft Teil der Taconova Gruppe zu sein. Taconova ist – ebenso wie wir – auf intelligente Gebäudetechniklösungen spezialisiert und steht als ISO-zertifiziertes Unternehmen für Qualität und Langlebigkeit“, sagt Phil Harrison, Managing Director bei Heatlink. „Durch die bereits bestehende Zusammenarbeit mit Taconova wissen wir das aus erster Hand. In unserer bewährten Komplettlösung, die am Markt als ‚The Monitor Bundle‘ bekannt ist, kommt mit der HIU auch schon eine speziell für den englischen Markt von Taconova konzipierte Wohnungsübergabestation zum Einsatz.“ Für die bestehenden Kunden und Partner ändert sich erst einmal nichts – außer dem Namen. Langfristig werden sie aber von der Übernahme profitieren: „In einer Branche, die eine ständige Überarbeitung unserer Software und Dienstleistungen erfordert, werden wir durch die größere Organisationsstruktur noch besser und schneller in der Lage sein, Fortschritte zu erzielen und unseren Kunden und Partnern neue Lösungen anzubieten“, betont Phil Harrison.

Verstärkte Präsenz vor Ort

Auch Ralph Seewald, Managing Director bei der Taconova Group, blickt positiv in die Zukunft: „Mit der Gründung der Taconova UK Ltd. schaffen wir eine sehr gute Basis, um im Markt vor Ort noch stärker aufzutreten. Wir sind sehr froh darüber, dass wir durch den Zusammenschluss mit Heatlink die bestehende, sehr gute Partnerschaft noch weiter ausbauen können. Da wir planen, alle Marktsegmente wie Großhandel, OEM und Projektgeschäft zu bedienen, ist es umso wichtiger, mit einer starken Organisation vor Ort präsent zu sein. Deshalb war für uns klar, dass wir mit dem erfolgreichen, bestehenden Heatlink-Team weiterarbeiten und es zusätzlich um Vertriebsmitarbeiter erweitern. Ganz besonders freuen wir uns, dass Phil Harrison die Verantwortung für die Taconova UK übernehmen wird.“