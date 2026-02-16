Effizient und kompakt: Die neue Ablaufgarnitur BetteCompact+ überzeugt mit einer flachen Bauhöhe von nur 55 mm und einer hohen Ablaufleistung von 0,5 Litern pro Sekunde – ideal für BetteDuschwannen mit 90-mm-Ablauf. Quelle: Bette

Mit der neuen Ablaufgarnitur BetteCompact+ bringt Bette eine Lösung auf den Markt, die Technik, Effizienz und Design in Perfektion vereint. Die innovative Ablaufgarnitur ist nicht nur extrem flach, sondern auch ausgesprochen leistungsfähig und benutzerfreundlich.

Normgerechte Leistung auf kleinstem Raum

Die BetteCompact+ besticht neben ihrer flachen Bauhöhe von nur 55 mm durch eine hohe Ablaufleistung von bis zu 0,5 Litern pro Sekunde (30 l/min). So wird selbst bei intensivem Wasserfluss durch Regenbrausen das Wasser effizient und sicher abgeführt. Die normgerechte Sperrwasserhöhe von 50 mm verhindert zuverlässig, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem entweichen können.

Pflegeleicht durch intelligente Konstruktion

Dank ihrer sanft gestalteten Innenkonturen sorgt sie für einen optimierten Wasserfluss, der Verschmutzungen und Haare im Ablauf sicher wegspült und so Verstopfungen vorbeugt. Gleichzeitig garantiert die große, kantenfreie Öffnung einen bequemen Zugang für die Reinigung – auch mit einer Spirale. Alle wichtigen Teile der Ablaufgarnitur lassen sich mühelos entnehmen und wieder einsetzen – für maximalen Komfort bei der Pflege.

Einfache Montage und maximale Flexibilität

Auch bei der Installation punktet die BetteCompact+. Zusätzlich ermöglicht die flache Bauweise der Ablaufgarnitur, dass sie unter jede Duschwanne passt. Die 3-Punkt-Verschraubung bietet außerdem eine schnelle und einfache Montage. Zudem ist die Garnitur mit jeder BetteDusche mit 90 mm Ablauf kombinierbar und flexibel an DN 40- und DN 50-Rohranschlüsse anpassbar und damit universell einsetzbar.

„Mit der BetteCompact+ setzen wir neue Maßstäbe in der Ablauftechnik. Sie kombiniert innovative Technologie mit einer überzeugend einfachen Handhabung – eine echte Bereicherung für Installateure und Nutzer.“, erklärt Florian Lenzmeier, Produktmanager bei Bette.

Erhältlich ist die BetteCompact+ mit einem Ablaufdeckel in Chrom oder in passender Emaillierung der Duschwanne– optional kann die Garnitur mit einem Haarsieb ausgestattet werden.