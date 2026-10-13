Auf der Chillventa am Messestand 7A-211 zeigt ATEC Systemtechnik rund um Wärme, Strom und Steuerung. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Vom 13. bis 15. Oktober 2026 präsentiert sich ATEC auf der Chillventa in Nürnberg, der Weltleitmesse der Kältetechnik mit den Segmenten Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen. Live dabei sind unter anderem ein patentierter Kombispeicher und ein neuartiger PVT-Sole-Kollektor, der ohne Erdsonden auskommt.

Erzeugen – Speichern – Steuern: Wie sich Energieflüsse individuell managen lassen, erklärt das ATEC-Messeteam am Stand 7A-211 in Halle 7A. Die Profis aus Neu Wulmstorf haben hierzu wieder spannende Produkte im Gepäck:

Patentierter Kombispeicher eTWIN: Trinkwasserbehälter und Hygiene-Heizungswasserspeicher kompakt vereint –markenunabhängig verwendbar mit Wärmepumpen, BHKW und Gasbrennwert.

Trinkwasserbehälter und Hygiene-Heizungswasserspeicher kompakt vereint –markenunabhängig verwendbar mit Wärmepumpen, BHKW und Gasbrennwert. PVT-Sole-Kollektor eSMART:

Ein Energiequellen-System, das direkt in Wärmepumpenanlagen als Solequelle integriert werden kann – ganz ohne Erdsonden.

Ein Energiequellen-System, das direkt in Wärmepumpenanlagen als Solequelle integriert werden kann – ganz ohne Erdsonden. Energiemanagementsystem Hsen®Boxx:

Eine herstellerunabhängige Regelungszentrale für die gesamte Haustechnik – sie optimiert gleichzeitig alle Energieflüsse im System.

Eine herstellerunabhängige Regelungszentrale für die gesamte Haustechnik – sie optimiert gleichzeitig alle Energieflüsse im System. Großwärmepumpe eHEAT R290-61:

A+++ Luft-Wasser-Wärmepumpe speziell für dicht bebaute Industrie-, Gewerbe- und Wohngegenden – kaskadierbar, extra leise und mit Kühlfunktion.

A+++ Luft-Wasser-Wärmepumpe speziell für dicht bebaute Industrie-, Gewerbe- und Wohngegenden – kaskadierbar, extra leise und mit Kühlfunktion. Schallschutz-Serie eSILENT:

Ob als Gerätehaube oder Wandkonstruktion – eSILENT mindert den Schall und schützt die Technik. Konfigurierbar für jede Bedarfssituation.

Weitere Informationen über das Unternehmen ATEC sind unter atec-energiefluss.de zu finden.