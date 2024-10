Im Rahmen unseres 75-jährigen Firmenjubiläums konnte eine hohe Spende an das St. Elisabeth Hospiz in Künzelsau übergeben werden.

Spenden statt schenken. Das Motto begleitet uns schon eine ganze Weile. Dabei möchten wir auf Firmengeschenke verzichten und uns stattdessen für einen guten Zweck engagieren.

Auch dieses Jahr haben wir uns im Rahmen unseres Jubiläums davon leiten lassen. Im Juli fand unsere große Feier zum 75-jährigen Firmenjubiläum statt, zu der wir unsere Gäste um Ihre Unterstützung in einer Herzensangelegenheit gebeten haben. Zu Gunsten des St. Elisabeth Hospiz in Künzelsau sollte gemeinsam mit uns gespendet werden und wir freuen uns sehr, dass so viele Gäste diesem Aufruf nachgekommen sind und damit das Hospiz unterstützen. Das Hospiz hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten sowie ihnen und ihren Angehörigen Raum zum Füreinander-Dasein, Reden, Zuhören und Abschied nehmen zu geben. Dieses Ziel wird mit der Gründung eines stationären Hospizes umgesetzt. Wir sind dankbar, dies aktiv fördern zu können und freuen uns sehr, dass wir dem Förderverein Hospiz Hohenlohe einen Gesamtbetrag in Höhe von 20.000 € übergeben konnten.

Wir bedanken uns ganz herzlich für alle großzügigen Spenden und wünschen dem St. Elisabeth Hospiz am Rösleinsberg alles Gute für die Zukunft.