Die neue HEATEXPO, Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft, feiert vom 21. bis 23. November 2023 in Dortmund Premiere. Im Fokus stehen die Topics nachhaltige Energieversorgung, Infrastruktur und Transportnetze, Wärme- und Kältedienstleistungen sowie Services, die Digitalisierung der Wärme, Entwicklung und Investition.

Mit der neuen HEATEXPO als Informations- und Handelsplatz rund um die nachhaltige, klimaneutrale und wirtschaftliche Energieversorgung der Zukunft bietet die Messe Dortmund erstmalig eine ganzheitliche Plattform für Lösungen zu den ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Wärmewende an.

Neue Anbieter mit hoher Expertise

Vertreten ist z.B. GEA Refrigeration Technologies, ein Entwickler, Hersteller und Anbieter industrieller Kälte- und Gefriertechnik. Ebenso kommt Danfoss mit Lösungen in den Bereichen Kälte, Klima und Heizung auf die Messe. Ihr Portfolio in den Segmenten Kälte-, Klima- und Reinraumtechnik wird u.a. Trane vorstellen. SKG Umwelttechnik offeriert Lösungen im Bereich Schachtabdeckungen - vom Einzelstück bis zur seriellen Fertigung. Zu den Sparten Strom, Solar und zum Einsatz von Wärmepumpen informiert E.ON Business Solutions. Auch der Energieversorger GP Joule wird sein Angebot von der Erzeugung über die Umwandlung und Verteilung bis zur Nutzung abbilden. 3S Antriebe bringt außerdem elektrische Antriebssysteme für erdverlegte Armaturen in Wasser-, Gas- und Fernwärmenetzen nach Dortmund. Darüber hinaus wird 3S Consult eigene ingenieurtechnische Softwareprodukte zeigen. Auch EBERO FAB West, ein deutschlandweit agierender Infrastrukturexperte für Energie, Trinkwasser und Breitbandausbau präsentiert sein umfangreiches Leistungsspektrum.

HEAT-EXPO - DIE FACHMESSE FÜR DIE WÄRMEVERSORGUNG DER ZUKUNFT

Mit der HEATEXPO initiiert die Messe Dortmund im November 2023 eine neue europäische Messe-Plattform. Diese macht die Wärme der Zukunft erlebbar und bietet innovative Technologien zum Anfassen. Hier gestalten Lösungsanbieter aus Anlagenbau, Infrastrukturdienstleistung, Beratung sowie Energieversorger die Wärmeversorgung der Zukunft.